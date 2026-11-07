بعمر الـ81 عاماً.. الفنان المصري قيس عبدالفتاح يفاجئ الجمهور بزواجه ويوثّق اللحظات الأولى

وفي التفاصيل، قيس عبدالفتاح بعقد قرانه يوم الجمعة، السادس من تشرين الثاني، وحرص على توثيق هذه المناسبة من خلال مقطع فيديو نشره عبر ، ظهر فيه برفقة زوجته وهو يضع خاتم الزواج في يدها، وسط أجواء من الفرح والسعادة.

وأرفق الفنان المصري الفيديو برسالة عبّر فيها عن سعادته بدخول مرحلة من حياته، قائلاً: «الحمد لله الذي وفقني في اختيار شريكة حياتي»، في كلمات عكست فرحته بهذه المناسبة.

وسرعان ما انتشرت الصور والمقاطع المصوّرة على الصفحات الفنية، وسط تفاعل من المتابعين الذين فوجئوا بإعلان زواجه في هذه المرحلة العمرية، فيما انهالت رسائل التهنئة والمباركات من جمهوره ومحبيه، الذين تمنّوا له ولزوجته حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

وأثار الخبر اهتماماً خاصاً بسبب عمر الفنان المصري، الذي يبلغ 81 عاماً، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن قراره بالزواج يؤكد أن الحب والارتباط لا يرتبطان بعمر محدد.

ويُذكر أن قيس عبدالفتاح من مواليد عام 1945، ويمتلك مسيرة فنية طويلة شارك خلالها في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وظهر إلى جانب كبار نجوم الفن المصري.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها أفلام «خلي بالك من زوزو»، و«أبي فوق الشجرة»، و«على باب الوزير»، إلى جانب مسلسلي «الأيام» و«الأبطال»، حيث قدّم خلال مشواره مجموعة من الأدوار التي رسّخت حضوره في السينما والدراما .

ورغم ابتعاده عن الأضواء مقارنة بفترة نشاطه الفني، أعاد إعلان زواجه اسمه إلى دائرة اهتمام الجمهور، خصوصاً مع تداول مقطع الفيديو الذي وثّق لحظة إلباس زوجته خاتم الزواج.

وبين مفاجأة الجمهور ورسائل التهنئة، احتفل قيس عبدالفتاح ببداية فصل جديد من حياته، مؤكداً سعادته باختيار شريكة حياته بعد بلوغه الحادية والثمانين من عمره.