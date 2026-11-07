حقيقة وفاة نجمة طيور الجنة ديمة بشار وهذا ما تم كشفه

تداول رواد خلال الساعات الماضية خبراً عن وفاة ديمة بشار، التي عرفها الجمهور منذ طفولتها كإحدى نجمات «طيور الجنة»، لتنتشر منشورات تحمل اسمها وصورها، وسط تساؤلات حول حقيقة هذه المعلومات ومصدرها، في ظل غياب تأكيد رسمي يحسم ما يجري تداوله.



وبادر عدد من المتابعين إلى نعي ديمة، معبّرين عن حزنهم من خلال تعليقات ورسائل استعادوا فيها ذكرياتهم مع أعمالها التي رافقت طفولتهم. وتضمّنت المنشورات عبارات تعزية ودعوات بالرحمة، فيما تعامل أصحابها مع الخبر على أنه مؤكد، رغم عدم صدور إعلان رسمي بشأنه.

في المقابل، بقيت المعلومات المتداولة من دون تفاصيل واضحة توثّق صحتها، ولم يصدر، وفق المعطيات المتاحة، أي بيان رسمي يؤكد خبر الوفاة أو ينفيه. وبذلك، تظل هذه الأنباء غير محسومة، بانتظار توضيح من عائلتها أو مصدر مباشر يضع حداً للتساؤلات، ويكشف حقيقة ما نُشر خلال الساعات الماضية.

وعرفت ديمة بشار الشهرة في سن مبكرة عبر ظهورها على شاشة «طيور الجنة»، حيث قدّمت مجموعة من الأغنيات والأناشيد الموجّهة للأطفال. وحظيت مشاركاتها بأصداء لدى الجمهور ، لتصبح من الوجوه التي ارتبط حضورها بمرحلة من برامج القناة وأعمالها الغنائية، وبذكريات متابعين كبروا وهم يشاهدونها على الشاشة.