تصاعد أزمة الهام شاهين و مرتضى منصور ..وشكوى رسمية لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وطلبت ، في شكواها، وقف وحجب الحساب الرسمي الذي يحمل اسم Mortada Mansour، والذي يتولى مرتضى إدارته، كما طالبت بإخطار بما ينتهي إليه المجلس من فحص، حتى تتمكن من ضم النتائج إلى البلاغ الذي سبق أن تقدمت به إلى مكتب بشأن الوقائع نفسها.ومن جانبه، أحال لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس ، الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون.