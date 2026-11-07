تصاعد أزمة الهام شاهين و مرتضى منصور ..وشكوى رسمية لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبراً عن وفاة ديمة بشار، التي عرفها الجمهور منذ طفولتها كإحدى نجمات قناة «طيور الجنة»، لتنتشر منشورات تحمل اسمها وصورها، وسط تساؤلات حول حقيقة هذه المعلومات ومصدرها، في ظل غياب تأكيد رسمي يحسم ما يجري تداوله.
في خبر مفاجئ أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الفنان المصري قيس عبدالفتاح زواجه في عمر الحادية والثمانين، بعدما شارك جمهوره مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقت لحظات احتفاله بعقد قرانه، في خطوة لفتت الأنظار وأعادت اسمه إلى واجهة الأخبار الفنية.
أثار الفنان المصري حسام حبيب موجة من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره برفقة شابة خلال حضوره حفل الفنان رامي صبري، في مشاهد سرعان ما انتشرت وتصدّرت اهتمام المتابعين.