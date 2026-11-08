أصالة تستعيد ذكريات والدها على مسرح دبي.. وتروي تفاصيل سرقة مجوهراتها!

وفي التفاصيل، تداول رواد مقاطع فيديو ظهرت فيها أصالة وهي تبكي خلال أدائها أغنية "صندوق"، من كلمات رامي كوسا وألحان يزن الصباغ، بعدما أعادت كلمات الأغنية إلى ذاكرتها ذكريات الطفولة وعلاقتها بوالدها الراحل.

وأوضحت أصالة خلال الحفل أنها لم تتمالك دموعها أثناء البروفات للسبب نفسه، مؤكدة أن حبها لوالدها "حب غير معقول"، وأن الكلمات التي تستحضر ذكراه تؤثر فيها إلى درجة تجعلها عاجزة عن حبس دموعها.

وجاءت هذه اللحظات بعد أيام صعبة عاشتها الفنانة ، إثر تعرض صندوق مجوهراتها للسرقة من غرفتها في أحد فنادق مدينة ديترويت الأميركية، عقب انتهاء جولتها الغنائية التي شملت ونيوجيرسي وديترويت.

وكشفت أصالة أنها اكتشفت اختفاء علبة المجوهرات من حقيبتها التالي لحفلها، مشيرة إلى أن الخسارة لم تكن مادية فحسب، بل معنوية أيضاً، إذ ضمّت المجوهرات المسروقة قطعاً تحمل اسم والدها وصورته، انتظرت أكثر من عام لتجهيزها، إلى جانب هدايا تلقتها من زوجها وأبنائها وأصدقائها، وقطع اشترتها لنفسها احتفالاً بمحطات مهمة في حياتها الفنية.

ورغم حزنها، أكدت أصالة أن محبة الجمهور تبقى الكنز الحقيقي بالنسبة إليها، وعلّقت بعفوية على حادثة السرقة قائلة: "اللي سرقهما الله يبعت له حمى تسلقوا".

وعلى صعيد إطلالتها، تألقت أصالة بفستان أخضر طويل ومحدد للقوام، تميّز بتطريزات لامعة وتفاصيل منسدلة عند الأكتاف، ونسّقته مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج مسائي بارز، ما جعل إطلالتها محط اهتمام المتابعين.

كما شهد الحفل لحظة مميزة حين توقفت أصالة عن الغناء لتوجيه تحية خاصة إلى الممثلة السورية منى واصف، التي كانت حاضرة بين الجمهور، ووصفتها بـ«السنديانة»، وسط تصفيق الحاضرين.