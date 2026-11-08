كيتي بيري تدرس كشف كواليس زواجها من راسل براند في كتاب ووثائقي

وبحسب الصحيفة، تجري وفريقها محادثات مع جهات إنتاج، وسط اهتمام من منصات بث بينها "نتفليكس" و"هولو"، من دون إعلان رسمي حتى الآن عن إبرام أي اتفاق. ووصفت المصادر فترة زواج ، التي استمرت نحو 14 شهراً، بأنها من أصعب المراحل في حياة .

ويأتي تداول هذه الأنباء بعد إدانة براند في ، في 5 تشرين الثاني، بتهمة اعتداء جسدي واحدة وثلاث تهم اعتداء على أربع ، عن وقائع تعود إلى الفترة بين عامي 2004 و2009. ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه في 9 تشرين الثاني.

وتزوج بيري وبراند عام 2010، قبل أن ينتهي زواجهما عام 2011. أما الحديث عن مشروع الكتاب والسلسلة الوثائقية، فلا يزال منسوباً إلى تقارير صحفية ومصادر مطلعة، ولم يصدر تأكيد رسمي من بيري أو فريقها.