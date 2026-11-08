أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
والدة إردام شانلي تخطف الأنظار في أول ظهور علني لها إلى جانبه
والدة إردام شانلي تخطف الأنظار في أول ظهور علني لها إلى جانبه
A-
A+

والدة إردام شانلي تخطف الأنظار في أول ظهور علني لها إلى جانبه

فن و منوعات

2026-11-08 | 04:38
والدة إردام شانلي تخطف الأنظار في أول ظهور علني لها إلى جانبه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
والدة إردام شانلي تخطف الأنظار في أول ظهور علني لها إلى جانبه

فاجأ الممثل التركي إردام شانلي جمهوره بالظهور إلى جانب والدته بيرغول شانلي في إعلان تجاري جديد، في أول تجربة لها أمام الكاميرا، لتصبح مشاركتها محط اهتمام المتابعين.

وتشارك بيرغول ابنها في حملة إعلانية لاحد الشرك ، التي يمثل شانلي وجهها الإعلاني. وتدور فكرة الإعلان حول خططه لتأمين منزل لوالدته وسيارة لنفسه، قبل أن تتحول أمنياته إلى واقع ضمن القصة الترويجية.


وأضفت مشاركة والدته طابعاً عائلياً على الإعلان، فيما لفتت إطلالتها الأنيقة أنظار الجمهور، وتداول متابعون صوراً من كواليس التصوير، معبرين عن إعجابهم بها.

ويواصل شانلي نشاطه الفني من خلال مسلسل «هذا البحر سوف يفيض»، الذي يجسد فيه شخصية "إيسو فورتونا"، إلى جانب مشاركته في أعمال تركية عدة، بينها "الفناء" و"آخر صيف" و"طيور النار" و"المؤسس عثمان".

اقرأ ايضا في فن و منوعات

سيرين عبد النور أمام محمد رمضان في "عشماوي".. أول تعاون يجمعهما
04:47

سيرين عبد النور أمام محمد رمضان في "عشماوي".. أول تعاون يجمعهما

انضمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رسمياً إلى مسلسل "عشماوي"، الذي يقدّم بطولته الفنان المصري محمد رمضان، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2027، في أول تعاون فني يجمعهما. ولم تُكشف بعد تفاصيل الشخصية التي ستؤديها سيرين في العمل. المصري اليوم

04:47

سيرين عبد النور أمام محمد رمضان في "عشماوي".. أول تعاون يجمعهما

انضمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رسمياً إلى مسلسل "عشماوي"، الذي يقدّم بطولته الفنان المصري محمد رمضان، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2027، في أول تعاون فني يجمعهما. ولم تُكشف بعد تفاصيل الشخصية التي ستؤديها سيرين في العمل. المصري اليوم

أصالة توجّه تحية استثنائية لمنى واصف في حفل دبي "الإمارات تحب سوريا"
03:56

أصالة توجّه تحية استثنائية لمنى واصف في حفل دبي "الإمارات تحب سوريا"

خصّت الفنانة السورية أصالة نصري مواطنتها الفنانة القديرة منى واصف بتحية استثنائية خلال حفلها في دبي، ضمن فعالية "الإمارات تحب سوريا" في حديقة زعبيل، حيث كُرّمت واصف الملقبة بـ"سنديانة الشام".

03:56

أصالة توجّه تحية استثنائية لمنى واصف في حفل دبي "الإمارات تحب سوريا"

خصّت الفنانة السورية أصالة نصري مواطنتها الفنانة القديرة منى واصف بتحية استثنائية خلال حفلها في دبي، ضمن فعالية "الإمارات تحب سوريا" في حديقة زعبيل، حيث كُرّمت واصف الملقبة بـ"سنديانة الشام".

أصالة تستعيد ذكريات والدها على مسرح دبي.. وتروي تفاصيل سرقة مجوهراتها!
03:35

أصالة تستعيد ذكريات والدها على مسرح دبي.. وتروي تفاصيل سرقة مجوهراتها!

خطفت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار خلال مشاركتها في حفل «الإمارات تحب سوريا» في دبي، بعدما غلبتها دموعها على المسرح أثناء استذكار والدها الراحل، في لحظة مؤثرة تفاعل معها الجمهور، وذلك بعد أيام من إعلان تعرضها لسرقة مجوهراتها خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية.

03:35

أصالة تستعيد ذكريات والدها على مسرح دبي.. وتروي تفاصيل سرقة مجوهراتها!

خطفت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار خلال مشاركتها في حفل «الإمارات تحب سوريا» في دبي، بعدما غلبتها دموعها على المسرح أثناء استذكار والدها الراحل، في لحظة مؤثرة تفاعل معها الجمهور، وذلك بعد أيام من إعلان تعرضها لسرقة مجوهراتها خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية.

اخترنا لكم
سيرين عبد النور أمام محمد رمضان في "عشماوي".. أول تعاون يجمعهما
04:47
أصالة توجّه تحية استثنائية لمنى واصف في حفل دبي "الإمارات تحب سوريا"
03:56
أصالة تستعيد ذكريات والدها على مسرح دبي.. وتروي تفاصيل سرقة مجوهراتها!
03:35
كيتي بيري تدرس كشف كواليس زواجها من راسل براند في كتاب ووثائقي
03:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026