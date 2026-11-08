والدة إردام شانلي تخطف الأنظار في أول ظهور علني لها إلى جانبه

وتشارك بيرغول ابنها في حملة إعلانية لاحد الشرك ، التي يمثل شانلي وجهها الإعلاني. وتدور فكرة الإعلان حول خططه لتأمين لوالدته وسيارة لنفسه، قبل أن تتحول أمنياته إلى واقع ضمن القصة الترويجية.

وأضفت مشاركة والدته طابعاً عائلياً على الإعلان، فيما لفتت إطلالتها الأنيقة أنظار الجمهور، وتداول متابعون صوراً من كواليس التصوير، معبرين عن إعجابهم بها.ويواصل شانلي نشاطه الفني من خلال مسلسل «هذا البحر سوف يفيض»، الذي يجسد فيه شخصية "إيسو "، إلى جانب مشاركته في أعمال تركية عدة، بينها "الفناء" و"آخر صيف" و"طيور النار" و" ".