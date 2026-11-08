سيرين عبد النور أمام محمد رمضان في "عشماوي".. أول تعاون يجمعهما

ويتألف المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح. ويشارك في بطولته باسم سمرة، ويسرا اللوزي، وانتصار، وجيسيكا حسام الدين، إلى جانب عدد من الفنانين.
وتدور الأحداث حول "خليفة"، الذي يجسّد شخصيته محمد رمضان، وهو منفّذ لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، قبل أن تقلب أزمة عائلية مسار حياته وتدخله في سلسلة من الصراعات والتحديات. ويشكّل العمل عودة رمضان إلى دراما رمضان بعد مسلسل «جعفر العمدة» عام 2023.
فاجأ الممثل التركي إردام شانلي جمهوره بالظهور إلى جانب والدته بيرغول شانلي في إعلان تجاري جديد، في أول تجربة لها أمام الكاميرا، لتصبح مشاركتها محط اهتمام المتابعين.
خصّت الفنانة السورية أصالة نصري مواطنتها الفنانة القديرة منى واصف بتحية استثنائية خلال حفلها في دبي، ضمن فعالية "الإمارات تحب سوريا" في حديقة زعبيل، حيث كُرّمت واصف الملقبة بـ"سنديانة الشام".
خطفت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار خلال مشاركتها في حفل «الإمارات تحب سوريا» في دبي، بعدما غلبتها دموعها على المسرح أثناء استذكار والدها الراحل، في لحظة مؤثرة تفاعل معها الجمهور، وذلك بعد أيام من إعلان تعرضها لسرقة مجوهراتها خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية.