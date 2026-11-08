سيرين عبد النور أمام محمد رمضان في "عشماوي".. أول تعاون يجمعهما

ويتألف المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف محمد أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج الصباح. ويشارك في بطولته سمرة، ويسرا اللوزي، وانتصار، وجيسيكا حسام الدين، إلى جانب عدد من الفنانين.

وتدور الأحداث حول " "، الذي يجسّد شخصيته محمد ، وهو منفّذ لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، قبل أن تقلب أزمة عائلية مسار حياته وتدخله في سلسلة من الصراعات والتحديات. ويشكّل العمل عودة رمضان إلى دراما رمضان بعد مسلسل «جعفر العمدة» عام 2023.