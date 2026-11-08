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الشيخة بدور القاسمي تطلق كتاب &quot;منطق الطير&quot; الموجّه للأطفال في معرض الشارقة للكتاب
الشيخة بدور القاسمي تطلق كتاب "منطق الطير" الموجّه للأطفال في معرض الشارقة للكتاب
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الشيخة بدور القاسمي تطلق كتاب "منطق الطير" الموجّه للأطفال في معرض الشارقة للكتاب

فن و منوعات

2026-11-08 | 09:32
الشيخة بدور القاسمي تطلق كتاب "منطق الطير" الموجّه للأطفال في معرض الشارقة للكتاب
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Aljadeed
الشيخة بدور القاسمي تطلق كتاب "منطق الطير" الموجّه للأطفال في معرض الشارقة للكتاب

في احتفاء بالثقافة وأدب الطفل، وقّعت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، كتابها الجديد "منطق الطير" (The Conference of the Birds)، الصادر عن دار كلمات باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك خلال حفل إطلاق استقطب حضوراً جماهيرياً واسعاً، واستمر لأكثر من ساعتين، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.


ويأتي هذا الإصدار في إطار الاهتمام الذي توليه إمارة الشارقة لأدب الطفل، وحرصها على توفير إصدارات ثقافية وأدبية تثري خيال الأجيال الجديدة، وتقدم لهم موضوعات تحاكي أعمارهم واهتماماتهم، وتعزز لديهم حب القراءة والمعرفة.

ويحمل الكتاب، الذي أنجزت رسومه الفنانة نوشين صادقيان، رسالة بيئية وإنسانية تتمحور حول تراجع الغابات وتلوث الهواء، وتطرح تساؤلات حول مسؤولية الإنسان في حماية الطبيعة والحفاظ على الحياة، وأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر أملاً.

واختارت الشيخة بدور عالم الطيور لتقديم رسالتها بأسلوب أدبي رمزي قريب من خيال الطفل، حيث تجتمع مجموعة من الطيور من مختلف أنحاء الأرض تحت شجرة الواق واق العجيبة، استجابة لنداء الهدهدة الحكيمة، في ظل اختفاء الغابات وحجب الدخان لصفاء السماء، لتنطلق الطيور في رحلة بحث عن سبيل لإنقاذ عالمها.

ويستند الكتاب إلى واحدة من الحكايات المعروفة في التراث الأدبي، مع إعادة تقديم شخصياتها ورموزها، وفي مقدمتها الهدهدة والسيمرغ والوديان السبعة، ضمن معالجة معاصرة تربط الرحلة الأسطورية بقضايا بيئية وإنسانية تهم الأجيال الجديدة.

ويأتي هذا النشاط الثقافي امتداداً للحضور البارز للعائلة الحاكمة في الشارقة في دعم الثقافة والفنون، إذ تُعد الشيخة بدور ابنة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي امتد دعمه الثقافي إلى لبنان، من خلال المساهمة في إعادة ترميم وتأهيل مسرح بيروت الكبير عام 2025.

كما شهد سبتمبر 2026 تكريمه من قبل المسرح الوطني اللبناني بمنحه «جائزة الإنجاز مدى الحياة»، التي مُنحت للمرة الأولى، خلال فعاليات مهرجان لبنان المسرحي الدولي، تقديراً لإسهاماته في دعم الحركة المسرحية.

وامتد الدعم كذلك إلى المسرح الوطني في مدينة طرابلس، حيث ساهم الشيخ سلطان القاسمي في إعادة بنائه وترميمه، بما يتيح استقباله للعروض الفنية، كما استُخدمت مرافقه في الفترة الأخيرة لاستقبال عدد من النازحين من جنوب لبنان.

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