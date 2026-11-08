الشامي يكشف تأثير عودة فضل شاكر على مسيرته الفنية: "حبيت نلعب بملاعب الكبار"!

وجاءت تصريحات الشامي بالتزامن مع احتفاله بالنجاح الذي حققته أغنيته الجديدة "تعا"، والتي أعلن تصدّرها قوائم الاستماع والمشاهدة في عدد من الدول .

وفي التفاصيل، وجّه الشامي رسالة إلى جمهوره عبر حسابه على منصة «إكس»، عبّر فيها عن سعادته بالنجاح الذي حققته الأغنية، وشكر محبّيه على دعمهم المتواصل، قائلاً: "أول شيء، شكراً على نجاح تعا وتصدّرها عالمياً وعربياً، من مصر لليمن للخليج للبنان على أنغامي ويوتيوب، هاد بفضل محبتكم".

ولم يكتفِ الشامي بالاحتفال بنجاح عمله الجديد، بل استغلّ المناسبة للرد على تساؤلات الجمهور بشأن ابتعاده عن الأسلوب الموسيقي الذي عُرف به منذ انطلاقته الفنية.

وأوضح أنه لم يعد متحمّساً للتوجّه الذي تسلكه موسيقى البوب العربية في الفترة ، ما دفعه إلى البحث عن تجربة غنائية مختلفة تمنحه مساحة أوسع لتقديم الأغاني الرومانسية الكلاسيكية.

وكان لافتاً حديثه عن الفنان فضل شاكر، إذ ربط بين عودته إلى الساحة الفنية ورغبته في خوض هذا التحدّي الموسيقي، قائلاً: "ومع عودة الأستاذ فضل شاكر والأغنية الكلاسيكية، حبيت أقدم حالي، ونجرب نلعب بملاعب الكبار، ونعاكس والسوق، ونربح المعادلة بسببكم".

وتعكس هذه التصريحات رغبة الشامي في توسيع هويته الفنية وعدم حصر نفسه بنمط غنائي واحد، خصوصاً بعدما استطاع بناء قاعدة جماهيرية من خلال أعماله السابقة.

واختتم الشامي رسالته بكلمات عبّر فيها عن امتنانه لجمهوره وتفاؤله بأعماله المقبلة، قائلاً: "الله يديمكم نعمة، ويلي جاية أحلا، بحبكم".

ويُذكر أن الشامي طرح أغنية «تعا» في الثالث من تشرين الثاني 2026، وهي من كلماته بالتعاون مع مازن ضاهر، وألحانه بالشراكة مع كريم عبده، فيما تولّى حسن رحايل إخراج الفيديو كليب.