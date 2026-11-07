حمادة هلال باعترافات مفاجئة لأول مرة: غنيت في مكان ما ينفعش اني اغني في

من الرهاب الاجتماعي وبداياته الصعبة، إلى كواليس أشهر أغنياته وقصص أعمال غنائية كادت أن تذهب إلى نجوم آخرين، يكشف حمادة أسرار "مسطول" و"الحب الحقيقي"، ويتحدث عن مواقف جمعته بنجوم مثل تامر حسني وشيرين عبد الوهاب وهيفاء ، ويوضح حقيقة تصريحات أثارت الجدل، ويرد على اتهامات ومواقف لا تزال تتفاعل حتى . كما يروي تفاصيل صادمة عن مداهمة الشرطة لحفل زفاف شعبي، وموقفه خلال ثورة 25 يناير، وزيارته إلى ، ويتحدث عن علاقته بالإنشاد الديني وإمكانية ابتعاده عن الغناء. وفي الجانب الأكثر تأثيراً، يفتح حمادة هلال قلبه للحديث عن والدته ورحلتها مع مرض السرطان، كاشفاً تفاصيل مؤلمة عن أيامها ، وشعوره بقرب رحيلها، وصولاً إلى تجربة المرض التي طرقَت بابه مجدداً.