بلاغ جديد ضد شركة مرتبطة بــ تامر حسني بسبب مستحقات العاملين

وبحسب أقوال مقدمي البلاغ، توجهوا إلى للاستفسار عن أوضاعهم الوظيفية والإجراءات القانونية المتاحة، لكنهم لم يتمكنوا، وفق روايتهم، من الوصول إلى جهة إدارية واضحة لمتابعة مطالباتهم. وطالبوا الجهات المعنية بفحص مستندات الشركة والتحقق من وضعها القانوني وتحديد المسؤولين عنها.

وتأتي الشكوى بعد بلاغ سابق تقدم به محامٍ مفوض عن خمسة موظفين، اتهم فيه شركة "تي إتش"، المسؤولة عن إدارة مطعم «آدم»، بإنهاء عمل موكليه من دون صرف مستحقاتهم. وتتولى الجهات المختصة فحص الشكويين والتحقق من الاتهامات الواردة فيهما.