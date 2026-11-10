بلاغ جديد ضد شركة مرتبطة بــ تامر حسني بسبب مستحقات العاملين

وبحسب أقوال مقدمي البلاغ، توجهوا إلى مكتب العمل للاستفسار عن أوضاعهم الوظيفية والإجراءات القانونية المتاحة، لكنهم لم يتمكنوا، وفق روايتهم، من الوصول إلى جهة إدارية واضحة لمتابعة مطالباتهم. وطالبوا الجهات المعنية بفحص مستندات الشركة والتحقق من وضعها القانوني وتحديد المسؤولين عنها.
وتأتي الشكوى بعد بلاغ سابق تقدم به محامٍ مفوض عن خمسة موظفين، اتهم فيه شركة "تي إتش"، المسؤولة عن إدارة مطعم «آدم»، بإنهاء عمل موكليه من دون صرف مستحقاتهم. وتتولى الجهات المختصة فحص الشكويين والتحقق من الاتهامات الواردة فيهما.
تصدر مقطع فيديو من برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الاعلامي المصري عمرو دايب حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ان قامت الممثلة المصرية منى زكي بإحراجه على الهواء.
اعلن الفنان الفلسطيني سانت ليفانت عن تعرضه لوعكة صحية استدعت بقائه في المنزل.
يستعد الفنان اللبناني سعد رمضان لإحياء حفل فني مميز مساء الجمعة 27 تشرين الثاني، في قاعة Assembly Hall بالجامعة الأميركية في بيروت، ضمن أمسية «Rhythms for a Cause» التي تنظّمها Care AUBMC، ويعود ريعها لدعم توفير الرعاية الصحية الأولية المجانية للبنانيين المحتاجين.