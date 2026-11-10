أحمد فلوكس يضع شرطًا للظهور مع محمد رمضان في مسلسل "عشماوي"

وكشف ، عبر حسابه على " "، أنه تلقى اتصالًا من ، مسؤول الإنتاج في الشركة المنتجة، للتفاوض بشأن مشاركته، بناءً على رغبة . وحدد شرطه بالتبرع بـ50 مليون جنيه لضحايا حادث قطار العياط، و50 مليونًا لصندوق إغاثة ، مؤكدًا أن المبلغ لن يكون أجرًا شخصيًا له. وأبدى استياءه من تجدد التواصل رغم إعلانه موقفه سابقًا، معربًا عن أمله في إنهاء الجدل حول مشاركته.

وتعود الدعوة إلى رسالة نشرها رمضان هنأ فيها فلوكس بخطوبته، وعرض عليه المشاركة في المسلسل، مستعيدًا تعاونهما السابق في "إحنا الطلبة". وأثارت صياغة ، ولا سيما الإشارة إلى أزمة فلوكس القانونية السابقة، اعتراض والده الفنان فاروق فلوكس، قبل أن يعتذر رمضان ويوضح أنه لم يقصد الإساءة. وردّ فلوكس حينها بنبرة ودية، معتبرًا أن العلاقة بينهما لا تحتاج إلى اعتذار.

ولم يُعلن حتى الآن موقف الشركة المنتجة من شرط فلوكس، أو ما إذا كانت ستوافق على التبرع بالمبلغ المطلوب.