مقـ ـتل المذيعة ربيعة إحسان في منزلها.. توقيف زوجها والتحقيق في ملابسات الحادث

وعُثر عليها في غرفة نومها، فيما كان زوجها إحسان طاهر قربها حاملاً مسدساً، بحسب ما ورد في إفادة شقيقها للشرطة.

وقال الزوج، وفقاً لما نقلته الشرطة، إن إطلاق النار وقع عن طريق الخطأ. وأوقِف بعد الحادث، بعدما عجز عن إبراز ترخيص لحيازة السلاح، وصادرت الشرطة المسدس المستخدم. كما باشرت هيئة علوم الأدلة الجنائية في إقليم جمع الأدلة وفحصها.

وسُجلت قضية بحق الزوج بشبهة القتل وحيازة سلاح غير مرخّص، ومنحت محكمة محلية الشرطة يوماً واحداً لاستجوابه. ولا تزال ملابسات إطلاق النار قيد التحقيق، ولم يُحسم بعد ما إذا كان عرضياً أم متعمداً. DAWN.COM

وأثارت وفاة إحسان، التي كانت تعمل مذيعة في "92 نيوز"، ردود فعل رسمية، إذ أعربت آصفة بوتو زرداري عن حزنها، ودعت إلى تحقيق شامل وشفاف ومحاسبة المسؤولين. وكانت إحسان أماً لطفلتين.