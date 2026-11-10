سعد رمضان يحيي أمسية فنية وإنسانية في الجامعة الأميركية في بيروت

يستعد الفنان اللبناني سعد لإحياء حفل فني مميز مساء الجمعة 27 تشرين الثاني، في قاعة Assembly Hall بالجامعة الأميركية في ، ضمن أمسية «Rhythms for a Cause» التي تنظّمها Care AUBMC، ويعود ريعها لدعم توفير الرعاية الصحية الأولية المجانية للبنانيين المحتاجين.



وكان سعد قد أعلن عن الحفل عبر صفحاته على ، معبّراً عن حماسه لهذه الأمسية الإنسانية، حيث كتب:"موعدنا مع ليلة استثنائية مليئة بالموسيقى والمحبة، من أجل قضية إنسانية قريبة جداً من قلبي. كل بطاقة حضور تُحدث فرقاً، إذ تساهم في توفير الرعاية الصحية الأولية المجانية للبنانيين المحتاجين".



وأضاف موجّهاً رسالة إلى جمهوره:" خلّونا نجتمع سوا، ونعيش ليلة لا تُنسى، ونساهم من خلال الموسيقى في رسم الأمل وصناعة الفرق!".

ومن المنتظر أن يقدّم سعد خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته، في أمسية تجمع الفن بالرسالة الإنسانية، وتسلّط الضوء على أهمية دور الفن في دعم المبادرات الخيرية والاجتماعية.



ويُقام الحفل عند الساعة الثامنة مساءً، على أن تُفتح الأبواب عند السابعة، فيما تتوفر البطاقات عبر منصة ihjoz.