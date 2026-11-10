فضيحة رئيس شركة "انفيديا" جينسن هوانغ تتصدر الجدل .. خان زوجته مع جاسوسة ؟

وجاء اعترافه بعد تقارير إعلامية ربطت اسمه بأليس ، المديرة السابقة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية، وسط مزاعم عن صلات لها بالاستخبارات . ولم يذكر هوانغ اسم أو يؤكد أن اعترافه يتعلق بها، كما لم تُثبت مزاعم التجسس علناً

وأعلن مجلس إدارة "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل لمعرفة ما إذا كان هوانغ هدفاً لجهد استخباراتي أجنبي، مؤكداً أنه لا يملك سبباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأميركي تعرضا للاختراق. وقال هوانغ إنه يدعم التحقيق وسيتعاون معه.

وتخضع شركة "ميغاسبيد"، التي تشتري رقائق من "إنفيديا"، لتدقيق أميركي بسبب شبهات تتعلق بوصول رقائق متقدمة إلى ، من دون إعلان دليل يثبت خرقها قيود التصدير. وطلب مشرعون أميركيون من هوانغ إحاطة بشأن علاقته بالشركة وإجراءات الحماية من التجسس. كما رفع مساهمون دعوى جماعية مقترحة يتهمون فيها "إنفيديا" وهوانغ بحجب معلومات عن المستثمرين، فيما تراجع سهم الشركة 4.3% يوم الاثنين.