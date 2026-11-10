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فضيحة رئيس شركة &quot;انفيديا&quot; جينسن هوانغ تتصدر الجدل .. خان زوجته مع جاسوسة ؟
فضيحة رئيس شركة "انفيديا" جينسن هوانغ تتصدر الجدل .. خان زوجته مع جاسوسة ؟
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فضيحة رئيس شركة "انفيديا" جينسن هوانغ تتصدر الجدل .. خان زوجته مع جاسوسة ؟

فن و منوعات

2026-11-10 | 08:00
فضيحة رئيس شركة "انفيديا" جينسن هوانغ تتصدر الجدل .. خان زوجته مع جاسوسة ؟
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Aljadeed
فضيحة رئيس شركة "انفيديا" جينسن هوانغ تتصدر الجدل .. خان زوجته مع جاسوسة ؟

أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ، في رسالة إلى موظفيه، بأنه خان زوجته واعتذر لعائلته عن الأذى الذي تسبب فيه.

 وجاء اعترافه بعد تقارير إعلامية ربطت اسمه بأليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية، وسط مزاعم عن صلات لها بالاستخبارات الصينية. ولم يذكر هوانغ اسم المرأة أو يؤكد أن اعترافه يتعلق بها، كما لم تُثبت مزاعم التجسس علناً

وأعلن مجلس إدارة "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل لمعرفة ما إذا كان هوانغ هدفاً لجهد استخباراتي أجنبي، مؤكداً أنه لا يملك سبباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرضا للاختراق. وقال هوانغ إنه يدعم التحقيق وسيتعاون معه.

وتخضع شركة "ميغاسبيد"، التي تشتري رقائق من "إنفيديا"، لتدقيق أميركي بسبب شبهات تتعلق بوصول رقائق متقدمة إلى الصين، من دون إعلان دليل يثبت خرقها قيود التصدير. وطلب مشرعون أميركيون من هوانغ إحاطة بشأن علاقته بالشركة وإجراءات الحماية من التجسس. كما رفع مساهمون دعوى جماعية مقترحة يتهمون فيها "إنفيديا" وهوانغ بحجب معلومات عن المستثمرين، فيما تراجع سهم الشركة 4.3% يوم الاثنين.

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