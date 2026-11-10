خطوية بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد تتصدر .. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

لكن مصدراً مقرباً من بيسان نفى هذه المعلومات، بحسب موقع "هواكم"، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي من الفنانين يؤكد وجود ارتباط أو يحدد موعداً للخطوبة.

وتعود التكهنات إلى التعاون الفني المستمر بينهما وظهورهما معاً في مناسبات ولقاءات. فقد جمعتهما أعمال مثل "الحربين" و"هيهات"، وصولاً إلى ديو "خطية"، الذي غنى فيه إلى جانب بيسان، بعدما تعاون معها في أعمال سابقة من خلال التلحين والإنتاج والتوزيع. كما تحدثا في لقاءات إعلامية عن الانسجام بينهما في العمل، ما زاد فضول المتابعين بشأن طبيعة العلاقة.

وسبق لبيسان أن نفت وجود علاقة عاطفية تجمعها بفؤاد، وقالت في مقابلة مع "ET بالعربي" إنهما صديقان وزميلان في العمل، ووصفت فؤاد بأنه صديق مقرب للعائلة. وأكدت أنها تركز على عملها ومستقبلها، ولا تفكر حالياً في علاقة . كما أوضح فؤاد في لقاء آخر أن ما يجمعهما هو الصداقة والعمل الفني.

وبين تكرار التعاون الفني والتفاعل المشترك، تستمر التكهنات حول ، إلا أن المتداول حتى الآن لم يتجاوز حدود الشائعات، في ظل نفي مصدر مقرب من بيسان وغياب أي تأكيد رسمي من الطرفين.