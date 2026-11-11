بعد 48 ساعة على طلاقهما.. المطرب مسلم وزوجته يارا تامر يعلنان عودتهما الى بعضهما

فاجأ كل من المطرب المصري مسلم وزوجته الجمهور بإعلان عودتهما الى بعضهما، وذلك بعد اقل من 48 ساعة على اعلان طلاقهما.

واعلنت عن الخبر من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع " "، وكتبت:"حبايب قلبي، شكرًا على كل بعتوهالي وخوفكم عليا ودعواتكم ليا، بجد شوفت كل كلامكم الجميل اللي دايمًا بيقويني، والله أطمنكم عليا، إحنا بخير الحمد لله، ودايمًا ربنا بينصرنا، ورغم أي مشاكل، إحساس إنك متهونيش على حبيبك ، وربنا يهدي قلبك وينسي أي مشاكل وأي حزن".

وأضافت: "أنا الحمد لله أحسن، وربنا يخليكم ليا بجد، وجودكم في ضهري كده بيقويني ويسندني، وبشوف كل كلمة بتكتبوها سواء في رسالة أو كومنت، وربنا يردلكم كل حاجة حلوة بتتمنوها لغيركم".