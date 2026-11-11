بعد 48 ساعة على طلاقهما.. المطرب مسلم وزوجته يارا تامر يعلنان عودتهما الى بعضهما

واعلنت يارا
عن الخبر من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام
"، وكتبت:"حبايب قلبي، شكرًا على كل كلمة
بعتوهالي وخوفكم عليا ودعواتكم ليا، بجد شوفت كل كلامكم الجميل اللي دايمًا بيقويني، والله أطمنكم عليا، إحنا بخير الحمد لله، ودايمًا ربنا بينصرنا، ورغم أي مشاكل، إحساس إنك متهونيش على حبيبك يوم واحد
، وربنا يهدي قلبك وينسي أي مشاكل وأي حزن".
وأضافت: "أنا الحمد لله أحسن، وربنا يخليكم ليا بجد، وجودكم في ضهري كده بيقويني ويسندني، وبشوف كل كلمة حلوة
بتكتبوها سواء في رسالة أو كومنت، وربنا يردلكم كل حاجة حلوة بتتمنوها لغيركم".