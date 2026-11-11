مصادر امنية لـ الجديد تكشف تفاصيل حادث الوليد الحلاني .. هوية الضحية مجهولة وكان بحوزته مواد مخدرة!

أفادت مصادر لـ"الجديد" بأن هوية ضحية حادث السير الذي تعرّض له الفنان لا تزال مجهولة حتى الساعة، مشيرةً إلى أنه عُثر بحوزة على مبلغ بسيط، إضافة إلى ظرف يحتوي على حبوب يُشتبه في أنها مواد مخدّرة.



وبحسب المصادر، ستعمل الأدلة الجنائية على إجراء الفحوص اللازمة لتحديد طبيعة هذه الحبوب، والتثبّت مما إذا كان قد تعاطاها.



وفي تفاصيل الحادث، أوضحت المصادر الأمنية لـ"الجديد" أن كان يقود سيارته لحظة وقوع الاصطدام، قبل أن يترجل منها فوراً ويحاول إسعاف الضحية. وبعد وقوع الحادث، توجّه مباشرةً برفقة الدرّاج إلى مفرزة سير الطيونة، وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.



وأشارت المصادر إلى أن الحلاني موجود حالياً في غرفة رتيب التحقيق، حيث يخضع للإجراءات القانونية اللازمة، بانتظار إشارة المختص.



وفيما يواصل الأمن والقضاء استكمال التحقيقات والفحوص الفنية المرتبطة بالحادث، أفادت المصادر بأن الواقعة تُدرج في إطار "القضاء والقدر"، على غرار حوادث السير اليومية، مع التأكيد أن الكلمة الفصل تبقى للتحقيقات القضائية ونتائج الفحوص الفنية، بانتظار استكمال جميع الإجراءات الأمنية والقضائية.