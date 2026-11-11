مصادر امنية لـ الجديد تكشف تفاصيل حادث الوليد الحلاني .. هوية الضحية مجهولة وكان بحوزته مواد مخدرة!

وبحسب المصادر، ستعمل الأدلة الجنائية على إجراء الفحوص اللازمة لتحديد طبيعة هذه الحبوب، والتثبّت مما إذا كان الضحية
قد تعاطاها.
وفي تفاصيل الحادث، أوضحت المصادر الأمنية لـ"الجديد" أن الوليد الحلاني
كان يقود سيارته لحظة وقوع الاصطدام، قبل أن يترجل منها فوراً ويحاول إسعاف الضحية. وبعد وقوع الحادث، توجّه الحلاني
مباشرةً برفقة الدرّاج إلى مفرزة سير الطيونة، وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.
وأشارت المصادر إلى أن الحلاني موجود حالياً في غرفة رتيب التحقيق، حيث يخضع للإجراءات القانونية اللازمة، بانتظار إشارة القضاء
المختص.
وفيما يواصل الأمن والقضاء استكمال التحقيقات والفحوص الفنية المرتبطة بالحادث، أفادت المصادر بأن الواقعة تُدرج في إطار "القضاء والقدر"، على غرار حوادث السير اليومية، مع التأكيد أن الكلمة الفصل تبقى للتحقيقات القضائية ونتائج الفحوص الفنية، بانتظار استكمال جميع الإجراءات الأمنية والقضائية.