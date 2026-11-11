بيان صادر عن المكتب الاعلامي لـ الوليد الحلاني.. وهذا ما كشفه عن تفاصيل حادث الدهس

اصدر المكتب الاعلامي للفنان اللبناني بيانا تعليقا على حادث الدهس الذي حصل معه في وادى الى وفاة شخص.

وجاء في البيان: يهمّ مكتب الفنان وليد أن يوضح للرأي العام ما يلي بشأن الحادث الذي وقع مساء أمس:



أولاً: مساء أمس، كان الفنان وليد الحلاني يسلك الطريق العام عند مدخل نفق صائب سلام. وكان الطريق في تلك الأثناء خالياً تماماً من الإنارة، ففوجئ بشخص يعبر الطريق. حاول الفنان تفاديه، غير أن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت به.



ثانياً: توقّف الفنان الحلاني فوراً في مكان الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لإسعاف المصاب، وبقي في المكان حتى وصلت فرق الإسعاف وقدّمت له الإسعافات اللازمة. كما بنفسه إلى إبلاغ القوى الأمنية، وتوجّه شخصياً إلى المخفر المختص، واضعاً نفسه بتصرّف والأجهزة الأمنية كي تُتّخذ الإجراءات القانونية كافة. ويتابع القضية وكيله القانوني، مكتب المحامي مارك حبقة.



ثالثاً: يتقدّم الفنان وليد الحلاني بأحرّ التعازي من عائلة الفقيد، ويسأل الله له ولذويه الصبر والسلوان. ويؤكّد التزامه الكامل بالإجراءات القانونية كافة، وثقته التامة بالقضاء اللبناني.



وختم المكتب بيانه بالقول: صدر هذا التوضيح منعاً لأي تأويل أو تحريف لمعطيات الحادث، أو تحميله أكثر مما يحتمل.