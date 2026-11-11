وفاة "المحقق هامر" النجم الأميركي ستيسي كيتش عن 85 عاماً

وأكدت زوجته ماوغوشيا توماسي وفاته، وقالت في بيان (عبر "فارايتي") إن زوجها توفي "بعد معركة طويلة وصعبة مع حالة
قلبية خطيرة وفشل في القلب" في منزل
الأسرة في بلدة ماغدالينكا في بولندا
.
وجاء في البيان: "لم يكن ستايسي مجرد ممثل أسطوري، يحبه الجمهور في أنحاء العالم
ويعجب به، بل كان أيضاً زوجي الحبيب، ورفيقي وقلب أسرتنا". وأضاف: "يرحل عنا تاركاً فراغاً لا يُقاس في حياتنا. لكن روحه الاستثنائية، وصوته الذي لا يُنسى، والحب الذي منحنا إياه بسخاء سيظل معنا إلى الأبد".
جسد كيتش عشرات الشخصيات الرئيسية والشخصيات المميزة الداعمة في التلفزيون والسينما، في أدوار مثل باراباس في المسلسل التلفزيوني القصير
"يسوع الناصري
" (جيزيس أوف نازاريث)، وريتشارد نيكسون بمسرحية (فروست/نيكسون).
كما كانت له مسيرة مسرحية حافلة، إذ لعب غالباً أدواراً رئيسية في أعمال شكسبير مثل الملك لير وهاملت.
وكان أبرز أدوار كيتش هو دور مايك هامر
، المحقق قوي الشخصية الذي يضع قبعة ويرتدي معطفاً طويلاً، الذي جسده في حلقات تلفزيونية وأفلام مقتبسة من أعمال كاتب قصص التشويق ميكي سبيلاين.