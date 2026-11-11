وفاة "المحقق هامر" النجم الأميركي ستيسي كيتش عن 85 عاماً

توفي الممثل الأميركي ستيسي كيتش، عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة، والذي اشتهر بتجسيد شخصية المحقق مايك ، والروائي الأميركي الأسطوري هيمينجواي.





وأكدت زوجته ماوغوشيا توماسي وفاته، وقالت في بيان (عبر "فارايتي") إن زوجها توفي "بعد معركة طويلة وصعبة مع قلبية خطيرة وفشل في القلب" في الأسرة في بلدة ماغدالينكا في .

وجاء في البيان: "لم يكن ستايسي مجرد ممثل أسطوري، يحبه الجمهور في أنحاء ويعجب به، بل كان أيضاً زوجي الحبيب، ورفيقي وقلب أسرتنا". وأضاف: "يرحل عنا تاركاً فراغاً لا يُقاس في حياتنا. لكن روحه الاستثنائية، وصوته الذي لا يُنسى، والحب الذي منحنا إياه بسخاء سيظل معنا إلى الأبد".



جسد كيتش عشرات الشخصيات الرئيسية والشخصيات المميزة الداعمة في التلفزيون والسينما، في أدوار مثل باراباس في المسلسل التلفزيوني " " (جيزيس أوف نازاريث)، وريتشارد نيكسون بمسرحية (فروست/نيكسون).



كما كانت له مسيرة مسرحية حافلة، إذ لعب غالباً أدواراً رئيسية في أعمال شكسبير مثل الملك لير وهاملت.

وكان أبرز أدوار كيتش هو دور مايك ، المحقق قوي الشخصية الذي يضع قبعة ويرتدي معطفاً طويلاً، الذي جسده في حلقات تلفزيونية وأفلام مقتبسة من أعمال كاتب قصص التشويق ميكي سبيلاين.