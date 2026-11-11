وفاة والد الفنانين السوريين هادي و شادي اسود

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تمت مشاركة منشور بواسطة Hadi Aswad (@hadiaswad)
تمت مشاركة منشور بواسطة Hadi Aswad (@hadiaswad)
لاتزال قضية سجن خطيب المشهورة الأردنية حلا عثمان، يزيد كوكش بسبب زواج وهمي واجهاض تتصدر حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
تصدر اسم الفنان التركي مراد يلدريم حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر بشكل واسع مقطع فيديو يوثق موقفًا بطوليًا له في أحد شوارع إسطنبول.
بكلمات حملت الكثير من الامتنان، وجّه الفنان اللبناني فضل شاكر رسالة شكر إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال حفله الأخير في الدوحة، معبّراً عن تقديره له بالقول: “لولاه لما عرفت طعم الحرية”، في تصريح لفت الأنظار وأثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.