وفاة والد الفنانين السوريين هادي و شادي اسود

أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب رفض حتى الآن ضغوط نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران

أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب رفض حتى الآن ضغوط نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران

أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب رفض حتى الآن ضغوط نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران

أكسيوس عن مصدر: آيزنكوت لا يعتقد أن الوضع الحالي يستدعي عملا عسكريا فوريا ضد إيران

أكسيوس عن مصدر: آيزنكوت لا يعتقد أن الوضع الحالي يستدعي عملا عسكريا فوريا ضد إيران

أكسيوس عن مصدر: آيزنكوت لا يعتقد أن الوضع الحالي يستدعي عملا عسكريا فوريا ضد إيران

مراسل الجديد: وزير العدل حاول طرح قضية شحنة المتفجرات وإحالتها إلى المجلس العدلي إلا أن رئيس الحكومة أجابه أن الجلسة مخصّصة حصراً لملف الكهرباء ولا يمكن طرح أي بند آخر خلالها