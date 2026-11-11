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وفاة والد الفنانين السوريين هادي و شادي اسود
وفاة والد الفنانين السوريين هادي و شادي اسود
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وفاة والد الفنانين السوريين هادي و شادي اسود

فن و منوعات

2026-11-11 | 05:52
وفاة والد الفنانين السوريين هادي و شادي اسود
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Aljadeed
وفاة والد الفنانين السوريين هادي و شادي اسود

اعلن كل من الفنان السوري هادي اسود وشقيقه الفنان شادي اسود عن وفاة والدهما.

ونشر هادي على صفحته الخاصة عبر انستغرام صورة لوالده الراحل وعلّق عليها بالقول:"⁨ يلي علمني معنى الدني يلي كان كل الدني رحل عن الدني".
 
فيما اكتفى شادي بنشر صورة للراحل من دون اي تعليق. 
 
وقد تلقى الفنانين رسائل التعزية، وكان من بين المعزين الممثلة سلمى المصري التي كتبت:"الله يرحمه ويجعل مسكنه الجنة الله يصبر قلبكم".
 

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