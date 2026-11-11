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هاني رمزي يرد على إيمي طلعت زكريا: متضايقة ليه؟.. ويكشف تفاصيل خلافهما حول &quot;غبي منه فيه&quot;
هاني رمزي يرد على إيمي طلعت زكريا: متضايقة ليه؟.. ويكشف تفاصيل خلافهما حول "غبي منه فيه"
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هاني رمزي يرد على إيمي طلعت زكريا: متضايقة ليه؟.. ويكشف تفاصيل خلافهما حول "غبي منه فيه"

فن و منوعات

2026-11-11 | 06:09
هاني رمزي يرد على إيمي طلعت زكريا: متضايقة ليه؟.. ويكشف تفاصيل خلافهما حول "غبي منه فيه"
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Aljadeed
هاني رمزي يرد على إيمي طلعت زكريا: متضايقة ليه؟.. ويكشف تفاصيل خلافهما حول "غبي منه فيه"

أثار الفنان هاني رمزي جدلاً بعد حديثه عن الفنانة إيمي طلعت زكريا، وذلك على خلفية تصريحاتها المشككة في حديثه عن رغبة والدها الراحل طلعت زكريا في تقديم جزء ثانٍ من فيلم "غبي منه فيه".

وخلال ظهوره في برنامج "Mirror" مع الإعلامي خالد فرج، عبّر هاني رمزي عن استغرابه من موقف إيمي، قائلاً إنه لا يعرف سبب اعتراضها، مؤكداً أن فكرة تقديم جزء جديد من الفيلم لم تكن وليدة الفترة الأخيرة، بل سبق أن تحمس لها عدد من أبطال العمل.
وأوضح رمزي أن علاقته بطلعت زكريا كانت قوية وتجاوزت حدود العمل الفني، مشيراً إلى أنهما جمعتهما لقاءات وسهرات ومناسبات عديدة. كما لفت إلى أن الفنان الراحل حسن حسني كان من أكثر المتحمسين لفكرة تقديم جزء ثانٍ، إلى جانب طلعت زكريا ونيللي كريم.
وفيما يتعلق بتصريحات إيمي حول عدم زيارة زملاء والدها له خلال فترة مرضه، نفى هاني رمزي ذلك، مؤكداً أنه زار طلعت زكريا بالفعل، وأن شقيق إيمي كان على علم بهذه الزيارة.
وقال رمزي إنه لا يرى داعياً للحديث عن مثل هذه التفاصيل، موضحاً أن عدم معرفة إيمي بالزيارة لا يعني أنها لم تحدث.
وتعود قصة الخلاف إلى تصريحات سابقة لهاني رمزي قبل نحو خمس سنوات، عندما وصف مشروع الجزء الثاني من «غبي منه فيه» بأنه بمثابة وصية من طلعت زكريا، وهو ما نفته إيمي لاحقاً، مؤكدة أن والدها لم يوصِ بتقديم جزء ثانٍ من الفيلم، بل كان يتمنى تنفيذ جزء جديد من "حريم كريم".
 
ورغم الجدل، يواصل هاني رمزي حالياً التحضير للجزء الثاني من "غبي منه فيه"، بعد مرور نحو 22 عاماً على عرض الفيلم الأول، فيما لا يزال المشروع في مرحلة الكتابة والتحضير للتصوير.

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