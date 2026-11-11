هاني رمزي يرد على إيمي طلعت زكريا: متضايقة ليه؟.. ويكشف تفاصيل خلافهما حول "غبي منه فيه"

أثار الفنان جدلاً بعد حديثه عن الفنانة ، وذلك على خلفية تصريحاتها المشككة في حديثه عن رغبة والدها الراحل طلعت زكريا في تقديم جزء ثانٍ من فيلم "غبي منه فيه".



وخلال ظهوره في برنامج "Mirror" مع الإعلامي ، عبّر عن استغرابه من موقف ، قائلاً إنه لا يعرف سبب اعتراضها، مؤكداً أن فكرة تقديم جزء جديد من الفيلم لم تكن وليدة الفترة ، بل سبق أن تحمس لها عدد من أبطال العمل.

وأوضح رمزي أن علاقته بطلعت زكريا كانت قوية وتجاوزت حدود العمل الفني، مشيراً إلى أنهما جمعتهما لقاءات وسهرات ومناسبات عديدة. كما لفت إلى أن الفنان الراحل حسن حسني كان من أكثر المتحمسين لفكرة تقديم جزء ثانٍ، إلى جانب ونيللي .

وفيما يتعلق بتصريحات إيمي حول عدم زيارة زملاء والدها له خلال فترة مرضه، نفى هاني رمزي ذلك، مؤكداً أنه زار طلعت زكريا بالفعل، وأن شقيق إيمي كان على علم بهذه الزيارة.

إنه لا يرى داعياً للحديث عن مثل هذه التفاصيل، موضحاً أن عدم معرفة إيمي بالزيارة لا يعني أنها لم تحدث.

وتعود قصة الخلاف إلى تصريحات سابقة لهاني رمزي قبل نحو خمس سنوات، عندما وصف مشروع الجزء الثاني من «غبي منه فيه» بأنه بمثابة وصية من طلعت زكريا، وهو ما نفته إيمي لاحقاً، مؤكدة أن والدها لم يوصِ بتقديم جزء ثانٍ من الفيلم، بل كان يتمنى تنفيذ جزء جديد من " ".

ورغم الجدل، يواصل هاني رمزي حالياً للجزء الثاني من "غبي منه فيه"، بعد مرور نحو 22 عاماً على عرض الفيلم الأول، فيما لا يزال المشروع في مرحلة الكتابة والتحضير للتصوير.