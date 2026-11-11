القبض على ام عبد الرحمن و أبو غازي .. حملة أمنية في سوريا لمكافحة المحتوى الهابط

أثار تسجيل مصوّر لزوج «أم عبد الرحمن» تفاعلاً على ، بعدما ظهر فيه منهاراً وهو يناشد الرئيس السوري التدخّل لإخلاء سبيل زوجته وأولادهما.



وفي رواية أخرى عن ملابسات التوقيف، أفادت صفحات محلية بأن الجهة التي نفّذت العملية تواصلت شخصياً مع زوج «أم عبد الرحمن» وطلبت منه المثول أمامها. وبحسب هذه الرواية، رفض الزوج الحضور خشية توقيفه، قبل أن يظهر في التسجيل ويوجّه مناشدته إلى الرئيس السوري.

وجاءت المناشدة بعدما شهدت حملة على خلفية محتوى منشور عبر . وبحسب مصادر محلية وصفحات إخبارية ، أسفرت الحملة عن توقيف «أم عبد الرحمن» وصانع المحتوى السوري المعروف على تطبيق «تيك توك» بلقب «أبو غازي». وقالت المصادر إن زوج «أم عبد الرحمن» لاذ بالفرار أثناء العملية.

وسبقت الحملة موجة من الانتقادات لمقاطع مصوّرة وبثوث مباشرة على المنصات الرقمية، رافقتها مطالبات بضبط المواد المنشورة عبر هذه الحسابات. وفي ما يتعلّق بـ«أبو غازي»، أفادت المصادر بأن الجهات المختصة أوقفته على خلفية مقاطع وبثوث مباشرة رُصدت عبر حساباته. ووصفت الصفحات التي أوردت الخبر تلك المواد بأنها «محتوى هابط»، وقالت إنها تتضمّن تجاوزات تمسّ القيم الأخلاقية والآداب العامة.

وأضافت المصادر أن «أبو غازي» أُحيل عقب توقيفه إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات الأولية معه بشأن المواد التي نشرها. وبحسب ما أوردته، تأتي الإحالة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القوانين الناظمة للجرائم الإلكترونية والأحكام المتعلّقة بالآداب العامة. وقدّمت الصفحات المحلية العملية على أنها جزء من حملة للحدّ مما وصفته بـ«المحتوى الهابط» على مواقع التواصل الاجتماعي.

