وقال المحامي ، في بلاغه، إن جدّدت بطاقتها مرتين بالعنوان نفسه، معتبرًا أن ذلك يثير شبهة التزوير في محرر رسمي واستعماله، ومطالبًا بالتحقيق في الواقعة. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من أو على ما ورد في البلاغ.

ويأتي ذلك بعد قرار نقيب الإعلاميين طارق سعده وقف ظهور سويدان عبر القنوات والوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة في مصر، وإحالتها إلى التحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بممارسة العمل الإعلامي، وفق ما أعلنته النقابة.