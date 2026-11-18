وردّ آل الشيخ على الشائعة بكلمتين: "غير صحيح"، قبل أن ينشر عبر خاصية القصص على " " مقطعًا من إحدى حفلات ، أرفقه بتعليق قال فيه: "لما الصحاب يعملوا أغنية سوا تنجح كدة".

وأعاد التفاعل تسليط الضوء على العلاقة الفنية التي تجمعهما، إذ كتب آل الشيخ عددًا من أغنيات ، بينها أعمال في ألبومات "كل حياتي" و"يا أنا يا لأ" و"حبيتك".