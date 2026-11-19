وتعود القضية إلى بلاغ تقدمت به ، اتهمت فيه بالإساءة إليها وتهديدها، إلى جانب إساءة استخدام وسائل الاتصال. وكانت الفنانة قد لجأت إلى المسار القانوني بعد تصاعد الخلاف بينهما على خلفية تصريحات ومنشورات متبادلة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شاهين، التي حضرت برفقة محاميها وتمسكت بما ورد في بلاغها.

كما تقدم فريق دفاعها ببلاغ إلى طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية، قبل إحالة القضية إلى للفصل فيها.