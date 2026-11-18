

وبدأت القصة بعدما عاتب آل الشيخ أنغام لعدم مشاركتها برسالة تقدير ضمن مقطع فيديو نشره قبل أيام، وظهر فيه عدد من نجوم الفن وهم يوجهون كلمات محبة وشكر له.استكشف المعارض



وجاء عتاب آل الشيخ رداً على تعليق للمايسترو هاني فرحات، إذ كتب: “أنغام ما كتبت.. وأنت تعرفني بشخصن الأمور”، لترد عليه الفنانة ممازحة: “استخبى فين”، فيرد قائلاً: “راداري كاشفك”.



ولم يتوقف التفاعل عند هذا الحد، إذ حرصت أنغام على الإشادة بتركي آل الشيخ، وكتبت: “أنا محتاجة كتب أشرح فيها مين هو بو بجد، اللي محدش يعرفه كويس، القلب الكبير الأخ والصديق الوفي”.



وجاء رد آل الشيخ لافتاً، إذ وصفها قائلاً: “أنتِ صوت الكون كله”، في تعليق سرعان ما أثار تفاعلاً بين المتابعين.



وفي سياق متصل، وجّه آل الشيخ دعوة لأنغام لإحياء حفل بعنوان “صوت الكون”، مشيراً إلى أن التطور الفني والتقني المستمر يستدعي تقديم قفزة من لقب “صوت مصر” إلى “صوت الكون”، مع وعود بمفاجآت استثنائية.



وتفاعلت شركة “بنش مارك” المتخصصة في تنظيم الفعاليات مع الفكرة، وعلّقت على منشوره بعبارة:”ليلة صوت الكون”، ما فتح الباب أمام التكهنات حول إمكانية تنظيم الحفل المرتقب.



يُذكر أن تركي آل الشيخ كان قد نشر مقطع فيديو جمع عدداً من نجوم الفن، وجّهوا من خلاله رسائل شكر وتقدير له، تقديراً لجهوده في تطوير قطاع الترفيه السعودي، ودوره في استقطاب التجارب الفنية والترفيهية المتنوعة، ولا سيما ضمن فعاليات موسم الرياض.