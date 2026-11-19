بعد إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بتهمة سبّها وقذفها.. التحقيق مع إلهام شاهين في 140 بلاغاً

تطورت الأزمة القانونية بين الفنانة إلهام شاهين والمستشار مرتضى ، بعدما قررت جهات التحقيق المختصة إحالة الأخير إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة سبّ وقذف الفنانة، مع تحديد يوم 3 الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لأول جلسة في القضية.





وفي في أول تعليق لها على قرار الإحالة، أكدت إلهام شاهين ثقتها بالقضاء المصري، مشيرة إلى أنها تفضّل عدم التعليق على قضية لا تزال منظورة أمام ، وقالت في تصريحات صحافية: "لا تعليق على أي قضية بين يدي القضاء، وأنا واثقة من قضاء مصر العادل وأنتظر حكم القضاء".



وتزامنت إحالة مرتضى إلى المحاكمة مع خضوع إلهام شاهين للتحقيق أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، على خلفية 140 بلاغاً تقدم بها منصور ضدها، يتهمها فيها بالإهانة وازدراء الدين الإسلامي، في تطور جديد للأزمة التي انتقلت من التصريحات الإعلامية والسجالات عبر إلى المسار القضائي.



وتعود جذور الخلاف إلى تصريحات أدلت بها إلهام شاهين خلال مهرجان الجونة السينمائي، ثم تصريحات أخرى على هامش افتتاح الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، انتقدت فيها ظاهرة تصوير المواطنين في الأماكن العامة واستدراجهم إلى نقاشات عشوائية أمام الكاميرات من قبل بعض صناع المحتوى، معتبرة أن هذه الممارسات تفتقر إلى الضوابط المهنية وقد تتسبب في إحراج الأشخاص أو الإساءة إليهم.



ورغم أن تصريحات شاهين جاءت في سياق انتقاد ظاهرة مجتمعية، فإن مرتضى منصور اعتبر أنها موجهة إليه شخصياً، بسبب ظهوره المتكرر في لقاءات وتصريحات مصورة في الشارع، ليرد بمنشور عبر صفحته الرسمية تضمن عبارات هجومية وتلويحاً بامتلاك معلومات شخصية عن الفنانة، كما أعلن عن مواجهة علنية معها يوم الخميس 5 تشرين الثاني (نوفمبر) أمام فندق "سميراميس إنتركونتيننتال" في .



ورغم حذف منصور المنشور لاحقاً، تمسكت إلهام شاهين بموقفها القانوني، مؤكدة أن حذف المنشور لا يمحو ما تضمنه من إساءة، وأنها ستلجأ إلى القضاء للحصول على حقها، رافضة الدخول في سجالات إضافية. كما نشرت عبر حسابها على " " رسالة شددت فيها على أنه لا أحد فوق القانون، قائلة: "مصر بلد محترمة تحترم نساءها وتحترم كرامة كل إنسان ، ولا بد للحق أن ينتصر".



وبين إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة والتحقيق مع إلهام شاهين في البلاغات المقدمة ضدها، تتواصل فصول الأزمة القانونية بين الطرفين، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسة 3 الأول (ديسمبر) المقبل، وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات على صعيد القضية.