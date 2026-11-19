وقع الحادث يوم الخميس الماضي، خلال المواجهة التي جمعت فريق اللاعب ضمن الجولة السادسة من منافسات "كوبا دي بلاتا".ووفقا لتقارير إعلامية، تلقى نونيزالبالغ 18 عاما، الذي يرتدي القميص رقم 10 في نادي "إيزيزا"، ضربة قوية بالكرة في رأسه أثناء محاولة لتشتيتها، ليسقط على أرضية الملعب فاقدا للوعي.وسارعت الطواقم الطبية إلى إسعاف اللاعب داخل الملعب، قبل نقله إلى مركز طبي، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة، لكن حالته الصحية تدهورت، ليفارق الحياة يوم الأحد متأثرا بإصابته.وقبل إعلان الوفاة، كان نادي "إيزيزا" قد أصدر بيانا ناشد فيه أسرة النادي، من ولاعبين وطاقم فني وإداريين، التكاتف والدعاء لتجاوز المحنة، مؤكدا وقوفه الكامل إلى جانب لاعبه في تلك اللحظات العصيبة.وعقب تأكيد نبأ رحيله ، نعى النادي لاعبه بكلمات مؤثرة عبر حساباته الرسمية على ، جاء فيها: "أصعب خبر علينا إعلانه كناد… ببالغ الألم والحزن الشديد، نودّع شابا كانت أمامه حياة كاملة، تاركا في نفوسنا فراغا لا يمكن وصفه".وأضاف: " ، تصبح في المرتبة الثانية، إذ يغمرنا ألم وداع زميل لنا، شاب كان مليئا بالأحلام والطموحات، وكان جزءا لا يتجزأ من عائلتنا. نتقدم في نادي إيزيزا بأصدق التعازي ونعلن عن كامل دعمنا لعائلته وأصدقائه وزملائه وكل أحبائه في هذه الأوقات العصيبة. لترقد ، ستظل دائما جزءا من عائلتنا".