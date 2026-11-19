ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام 2026

انطلقت النسخة الثانية من "ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام"، حيث استعرضت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر حصاد عام من العمل في مجالات تطوير الأفلام وإنتاجها وتعزيز الشراكات الدولية، وقدمت ملامح المرحلة المقبلة من رؤيتها لترسيخ مكانة قطر مركزًا لصناعة الأفلام والسرد القصصي وتعزيز روابطها مع القطاع السينمائي العالمي.

وخلال افتتاح الملتقى، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق روزوود الدوحة، استعرض سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي، رئيس لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر، ما تحقق منذ النسخة الأولى عام 2025. وكانت اللجنة قد طرحت آنذاك رؤيتها لتنمية قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في قطر من خلال الاستثمار وحوافز الإنتاج والتعاون الدولي، وإتاحة مزيد من الفرص للمواهب من ودول الجنوب العالمي لإيصال قصصها إلى الجمهور.



وعلى مدار العام الماضي، بدأت اللجنة تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية ضمن هذه الرؤية. وأطلقت "برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني"، الذي يتيح استرداد ما يصل إلى 50% من النفقات المؤهلة داخل قطر، وتستفيد منه بالفعل أعمال يجري تصويرها في الدولة. ويسهم البرنامج في استقطاب الإنتاجات الدولية إلى قطر، ويوفر فرصًا لطواقم التصوير والإنتاج المحلية ولمقدّمي خدمات النقل والضيافة والإعاشة والخدمات اللوجستية وغيرها من خدمات الإنتاج.



وقال سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي، رئيس لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر، "أحرزنا تقدّمًا كبيرًا منذ أن طرحنا هذه الرؤية للمرة الأولى العام الماضي. وما يهمنا هو أننا بدأنا نلمس نتائجها، إذ باتت الأفلام تصل إلى الجمهور، وأصبحنا نستقطب أعمالًا للتصوير في قطر، وبدأت شراكاتنا تفضي إلى تطوير مشاريع ملموسة. وفي المرحلة المقبلة، سنبني على هذا التقدم لإتاحة مزيد من الفرص لصنّاع الأفلام والمواهب في منطقتنا، واستقطاب مزيد من الإنتاجات إلى قطر، وتطوير قصص قادرة على الوصول إلى الجمهور حول العالم".



ويقدم الملتقى هذا العام برنامجًا أوسع يجمع صنّاع الأفلام والممثلين والمسؤولين التنفيذيين في استوديوهات الإنتاج والمموّلين وقيادات القطاع الإبداعي في فندق روزوود الدوحة، على مدى ثلاثة أيام من الحوارات وتعزيز الشراكات والإعلان عن المشاريع. ويتيح معرض (Design+) للمشاركين التعرف على فنون صناعة الأفلام من خلال تصاميم أصلية ومقتنيات مرتبطة بأعمال مثل "العودة إلى "، و"الحديقة الجوراسية"، و"فورست غامب"، و"الملفات الغامضة"، و"ذا غونيز"، و"إميلي في باريس".





وصل عدد متزايد من الأفلام التي تدعمها لجنة الأفلام إلى الجمهور عبر كبرى المهرجانات الدولية.



فقد عُرض فيلم "نمر من ورق" للمرة الأولى ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، ثم افتتح الدورة الرابعة والستين من مهرجان نيويورك السينمائي في سبتمبر. والفيلم من إخراج جيمس غراي وبطولة آدم درايفر ومايلز تيلر وسكارليت جوهانسون، ويُعرض الآن ضمن مهرجان الدوحة السينمائي.



وعُرض فيلم "غضب" للمخرج اللبناني رامي قديح للمرة الأولى ضمن قسم "أضواء البندقية"، قبل أن يختاره لتمثيله في فئة أفضل فيلم روائي دولي في الدورة التاسعة والتسعين من جوائز الأوسكار. وتولت شركة "آر تي فيتشرز" التابعة لرودريغو تيكسيرا إنتاج الفيلم، فيما تولى جورج كلوني وغرانت هيسلوف الإنتاج التنفيذي عبر شركة "سموك هاوس". ويُعرض الفيلم أيضًا في الدوحة.



واختار مهرجان البندقية "آرتو" للمشاركة في قسم "البندقية للأعمال الغامرة" والعمل من بطولة عمر سي، وهو أول تجربة سينمائية غامرة للمخرج عبد الرحمن سيساكو. ويُعرض في متحف الفن الإسلامي ضمن مهرجان الدوحة السينمائي، حيث يتعرف الجمهور على أحد أكثر الأعمال ابتكارًا بين المشاريع التي دعمتها اللجنة هذا العام.



وتشمل قائمة الأعمال المدعومة أيضًا فيلم "صوت هند رجب"، الذي حظي بتقدير في كبرى الجوائز الدولية بعد في مهرجان البندقية، إلى جانب أعمال قطرية منها "سعّود وينه؟". وتعكس هذه القائمة تنوّع المشاريع التي تدعمها اللجنة، من الإنتاجات الدولية إلى الأصوات الإقليمية والأعمال المنتجة محليًا.

أعمال تُصوَّر في قطر

وإلى جانب الحضور الدولي للأفلام التي تدعمها اللجنة، أشار رئيس اللجنة إلى تزايد التركيز على توظيف الاستثمارات والشراكات لاستقطاب أعمال تُصوَّر وتُنتَج داخل قطر.



ويؤدي برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني دورًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية قطر وجهةً للتصوير الدولي. ويتيح البرنامج استرداد 40% من النفقات المؤهلة داخل الدولة، مع إمكانية زيادة النسبة بما يصل إلى عشر نقاط مئوية عند استيفاء المعايير المحددة.



وتشمل المشاريع التي تستفيد حاليًا من البرنامج أو تختبر تطبيقه أعمالًا يجري تصويرها في الدوحة، بما يبيّن أثر الحوافز على النشاط الاقتصادي لقطاع الإنتاج في قطر. ومن بينها الفيلم الروائي الطويل "C4R"، الذي تشارك فيه الممثلة نومي راباس ويجري تصويره في الدوحة هذا الشهر. ويسهم المشروع في تفعيل البنية التحتية الناشئة للإنتاج والاستفادة من الخدمات المتاحة في الدولة، إلى جانب توفير فرص عمل في عدد من القطاعات المحلية.



وتواصل اللجنة تطوير البنية التحتية وخدمات ما بعد الإنتاج وتعزيز القدرات التقنية، بما يدعم استقطاب مشاريع إنتاجية إلى قطر على المدى الطويل.





وأعلن رئيس اللجنة عن اتفاقيات مع مصر والأردن لتسهيل تنفيذ المشاريع السينمائية عبر أسواق المنطقة. وتمثّل الاتفاقيات خطوة في تعزيز صناعة سينمائية إقليمية تنطلق من قطر وتنافس عالميًا.

وتربط الشراكات بين حوافز الإنتاج والتعاون عبر الحدود وتنمية المواهب والاستثمار، بما يتيح فرصًا لإنتاج الأفلام في أنحاء العالم العربي وإيصال قصص المنطقة إلى جمهور أوسع حول العالم.

وتأتي هذه المبادرات استكمالًا لبرنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، إذ تيسر على الأعمال الاستفادة من الخبرات الإقليمية والإنفاق في أسواق المنطقة، وتعزّز مكانة قطر بوابةً للمشاريع التي تُنفّذ عبر أسواق متعددة.

وسيُعلن عن مزيد من التفاصيل في بيان رسمي.



وتواصل لجنة الأفلام تطوير مشاريع تستلهم حياة شخصيات بارزة من المنطقة، استكمالًا لما أعلنته في النسخة الأولى من الملتقى.



وخلال جلسته، أعلن رئيس اللجنة عن خطط لتطوير فيلم روائي طويل عن حياة الفنان المصري محمد منير، أحد أبرز نجوم الموسيقى والشاشة في مصر، الذي تعرفه أجيال من جمهوره بلقب "الكينج". ويتناول الفيلم التجارب والعلاقات والخيارات الإبداعية التي شكّلت مسيرته الفنية على مدى نحو خمسة عقود في الموسيقى والسينما والتلفزيون.



ويندرج الفيلم ضمن جهود اللجنة لتطوير أعمال سينمائية تستمد قصصها من شخصيات بارزة في المنطقة وثقافتها وتاريخها، بالتعاون مع ع نخبة من المواهب السينمائية الإقليمية والدولية.



وتشمل هذه الجهود أيضًا فيلم "قيصر"، وهو فيلم روائي طويل سبق الإعلان عنه ويستند إلى حياة فريد ندى المذهان، الذي كشف عن انتهاكات في . وتقدّم العمل على المشروع منذ الإعلان عنه في النسخة الأولى من الملتقى، ومن المقرر الكشف رسميًا عن مستجداته خلال الأيام المقبلة.



وسيُعلن عن مزيد من التفاصيل حول كل مشروع في البيان المخصص له.



وواصلت لجنة الأفلام توسيع تعاونها مع استوديوهات الإنتاج الدولية والإقليمية، استكمالًا للعمل الذي بدأ مع النسخة الأولى من الملتقى.



وعلى مدار العام الماضي، أحرزت اللجنة تقدّمًا في مباحثاتها مع شركات من بينها "سوني بيكتشرز" و"نيون" و"ميراماكس". وشملت المباحثات تطوير أعمال باللغة ، والتمويل الدولي المشترك، وفرص الإنتاج في قطر، ودعم سلاسل سينمائية قائمة مثل "ولاد رزق"، إحدى أبرز سلاسل الأفلام المعاصرة في المنطقة.



وتركز اللجنة في المرحلة المقبلة على تطوير مشاريع وإنتاجات مشتركة مع هذه الشركات، وفتح المجال أمام المواهب الإقليمية للمشاركة فيها. وفي هذا الإطار، وقعت لجنة الأفلام و"يانغو بلاي" مذكرة تفاهم لبحث فرص تطوير أعمال أصلية باللغة العربية وإنتاجها بصورة مشتركة وتوزيعها، سواء كانت تستند إلى نص مكتوب أو تُنتَج من دون نص مسبق.



وتبحث الشراكة أيضًا فرص التدريب والإرشاد المهني وتبادل المعرفة، وتوسيع مشاركة المواهب القطرية والإقليمية في الإنتاجات المستقبلية، إلى جانب فرص الاستحواذ على المحتوى وترخيصه.

وأشار رئيس اللجنة إلى مذكرة التفاهم خلال جلسته، على أن يُكشف عن مزيد من التفاصيل في بيان صحفي رسمي.



وتنظم لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر "ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام" بالشراكة مع مؤسسة الدوحة للأفلام ومهرجان الدوحة السينمائي 2026. ومن المقرر الإعلان عن مزيد من المشاريع والشراكات ومبادرات التعاون الإقليمي على مدار أيام الملتقى الثلاثة.







