حلّت ضيفة على الحلقة الأولى من «سوبر ماما» الذي تقدمه الإعلامية ، في أول ظهور إعلامي مطوّل لها بعد فترة من الغياب، وكان واضحاً منذ البداية أن الحوار لن يكون عن الفن والنجاح فقط، بل عن ميريام الإنسانة والأم والزوجة، بعيداً عن حياة الشهرة والكاميرات.

لكن أكثر لحظات الحلقة تأثيراً كانت عندما وصلت ميريام إلى الحديث عن ابنيها. هنا تبدّل صوتها وغلبتها دموعها، بعدما تحدثت عن حجم المسؤولية التي تشعر بها كأم، وعن حرصها الدائم على ألا يرى أطفالها لحظات ضعفها أو انكسارها.

وأكدت ميريام أنها تحاول دائماً أن تبقى أمام أولادها مصدر أمان وقوة، حتى عندما تكون هي نفسها تحت الضغط أو تمر بظروف صعبة. وبدا واضحاً أن الحديث عن الأمومة لمس لديها مكاناً حساساً، خصوصاً أنها تعتبر حماية أطفالها والحفاظ على حياتهم بعيداً عن الأضواء أولوية أساسية.

ومن أكثر الأمور التي أثارت اهتمام الجمهور أيضاً حديثها عن زوجها رجل الأعمال ، واستعادتها موقفاً من الفترة التي سبقت زواجهما. وكشفت ميريام أن داني كان واضحاً معها منذ البداية بأنه يريد الارتباط بها هي، وليس بشهرتها أو عالمها الفني، وقال لها عبارته الشهيرة: «أنا بدي أتجوزك إنتِ، ما بدي أتجوز شغلك».