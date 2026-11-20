ونشر عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي في «إنستغرام» صوراً له من داخل المستشفى، ظهر خلالها مستلقياً على السرير، فيما بدت ساقه مثبتة ودخلت في الجبس، كما ظهر إلى جانبه عكاز، في لفت أنظار الجمهور وأثار قلق محبيه.

ولم يقدم الفنان المصري تفاصيل كثيرة عن طبيعة الأزمة الصحية التي مر بها أو السبب الذي استدعى خضوعه للجراحة، مكتفياً برسالة قصيرة حملت الكثير من الطمأنينة، إذ كتب على الصور: «الحمد لله»، في إشارة إلى تجاوزه العملية وحرصه على طمأنة متابعيه.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور تامر هجرس، وانهالت عليه رسائل الدعم والدعاء، متمنين له الش