وفي كلمته بعد تسلّم الجائزة، عبّر حسن عن سعادته بالتكريم، مشيراً إلى أنها زيارته الأولى إلى قطر، وأن فرحته تضاعفت بحصوله على هذا التقدير. كما شكر الشيخة المياسة بنت وإدارة المهرجان على التكريم.

وتوقف عند مسيرته الفنية الممتدة على مدى 25 عاماً، لافتاً إلى أن حضوره في السينما كان محدوداً، ومعبّراً عن أمله في أن تكون حصتها أكبر في الأعوام المقبلة. وقال إن التمثيل، سواء في التلفزيون أو السينما، يظل تمثيلاً في جوهره، واصفاً إياه بأنه من أمتع المهن، ومشيراً إلى أن الممثل يظن أنه يمنح الشخصيات حياة، قبل أن يكتشف أنها تمنحه حياةً بعد حياة. واختتم كلمته بتحية للجمهور وشكر الحاضرين.