سهير رمزي حلّت ضيفة على برنامج «ورقة بيضا» مع الإعلامية يمنى بدراوي، وتحدثت بصراحة عن عدد من الشخصية والفنية في حياتها، مؤكدة أنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها لم تعش بدايات مسيرتها في زمن السوشيال ميديا، الذي أصبح فيه الفنان عرضة للشائعات والتدخل في حياته الخاصة بشكل مستمر.

ومن أبرز الملفات التي حسمتها سهير، الشائعة القديمة التي ربطت اسمها بعمر الشريف، والتي وصلت في وقت سابق إلى حد الحديث عن زواجهما. ونفت الفنانة الأمر بشكل قاطع، موضحة أن بداية القصة تعود إلى رغبة عمر الشريف في لقاء بطلة فيلم «المذنبون» بعد عودته إلى مصر.

وأوضحت أنها استقبلته في منزلها بحضور عدد من الفنانين والصحفيين، ثم اقترحت عليه الظهور معها في برنامج تلفزيوني بمناسبة رأس السنة، إلا أن هذه اللقاءات فتحت الباب أمام انتشار شائعات عن وجود علاقة عاطفية بينهما، ثم تطورت الأقاويل إلى الحديث عن الزواج.

وشددت سهير على أن ما جمعها بعمر الشريف لم يتجاوز إعجابها به كفنان كبير ونجم عالمي، مؤكدة أنه لم يحدث أي زواج بينهما.

أما المفاجأة الثانية، فكانت حديثها عن الفنانة شهيرة، بعدما نفت تماماً أن تكون السبب في قرارها خلع الحجاب. وأكدت أن شهيرة كانت في الأساس من الشخصيات التي شجعتها على ارتداء الحجاب، موضحة أن الصورة التي أثارت الجدل لم تكن دليلاً على تدخلها في قرار شهيرة، وأن ظهور الإيشارب بشكل مختلف كان أمراً غير مقصود.

سهير تحدثت أيضاً عن حياتها الزوجية، وكشفت أنها تزوجت الموسيقار الراحل حلمي بكر وهي في السادسة عشرة من عمرها، مشيرة إلى أن والدتها كانت وراء هذه الزيجة بسبب خوفها عليها.

كما كشفت سر استمرار زواجها الحالي من الشربيني لنحو 25 عاماً، معتبرة أن التفاهم والاحتواء والشعور بالأمان كانت من أهم أسباب استمرار العلاقة.

وفي نهاية حديثها، وجهت سهير رسالة واضحة إلى زمن السوشيال ميديا، مؤكدة أن الخلافات والفضائح ليست وسيلة حقيقية لصناعة النجاح، وأن «التريند» الأفضل بالنسبة لها هو العمل الجيد واللقاء الجميل، وليس حياة الفنان الخاصة.