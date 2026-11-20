ويواصل حالياً تصوير العمل، الذي يتألف من 6 حلقات، على أن يُعرض حصرياً عبر منصة «شاشا» خلال شهر رمضان المقبل، في تجربة تراهن على الكيمياء التي تجمع النجمين بعد ظهورهما معاً سابقاً في مسلسل «النفس المطمئنة».

لكن المفاجأة هذه المرة تكمن في طبيعة القصة، إذ يبتعد العمل الجديد تماماً عن أجواء الرعب النفسي والغموض والانتقام التي طبعت تعاونهما السابق، وينتقل إلى عالم العلاقات العاطفية والمواقف الكوميدية، ما يضع يعقوب وليلى أمام مساحة تمثيلية مختلفة.

ويتولى المخرج المصري المنباوي إخراج المسلسل، بينما وضعت الكاتبة مريم نعوم المعالجة الدرامية والسيناريو، بمشاركة الكاتبة بثينة العيسى في كتابة الحوار والإشراف الثقافي.

وكان تعاون يعقوب وليلى عبدالله في «النفس المطمئنة» قد أثار اهتماماً واسعاً، إلا أن العمل واجه أيضاً جدلاً بسبب ظهر خلاله جواز سفر سلطنة عُمان ضمن سياق تناول السحر والشعوذة، وهو ما أثار اعتراضات من متابعين عُمانيين.

وعلى خلفية الجدل، قدم المخرج الماروق اعتذاراً رسمياً، كما أصدرت منصة «شاشا» توضيحاً أكدت فيه أن ظهور جواز السفر لم يكن مقصوداً، وأن الأمر جاء نتيجة خطأ خلال المراحل النهائية لتنفيذ العمل وعرضه على «نتفليكس».

أما الآن، فيبدو أن الثنائي اختار فتح صفحة بعيداً عن أجواء التوتر والرعب، والدخول في تجربة أخف وأكثر قرباً من الجمهور، خصوصاً أن «كذبتي الحلوة» يجمع بين الرومانسية والكوميديا في عدد حلقات قصير، وهو ما يرفع التوقعات حول طبيعة القصة التي ستجمع الشخصيتين.