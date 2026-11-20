وجاءت تصريحاته على هامش عرض فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أكثر من 33 عاماً على عرض الفيلم. وقال فؤاد: "لو البعد هيخليني في القيمة والاحترام اللي أنتم شايلينه ليا، أنا عندي استعداد أعتزل حالاً دلوقتي"، معرباً عن رضاه بما حققه خلال مسيرته.
واستعاد فؤاد ذكرياته مع الفيلم، متحدثاً عن علاقته بالجمهور وسعادته باستمرار محبته له رغم ابتعاده عن السينما خلال السنوات الماضية. وخلال المناسبة، أشاد السيناريست مدحت العدل بموهبته، معرباً عن ثقته بقدرته على العودة إلى الشاشة الكبيرة وتحقيق النجاح إذا قرر خوض تجربة جديدة.
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في لقاء مع الزميل صلاح الخال خلال افتتاح العرض الأول لفيلم "منزل السيد إبراهيم المحترم"، علّقت الممثلة اللبنانية ترف التقي على الجدل الذي أثاره منشورها الأخير والضجة حول انفصالها عن محمد الدايخ، فيما عبّرت والدتها الممثلة السورية صباح الجزائري عن انزعاجها من تريند "طلاق أبو عصام وسعاد"للمزيد تابعوا التقرير
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