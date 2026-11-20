وجاءت تصريحاته على هامش عرض فيلم " شيكا " ضمن فعاليات الـ47 من مهرجان السينمائي الدولي، بعد أكثر من 33 عاماً على عرض الفيلم. وقال : "لو البعد هيخليني في القيمة والاحترام اللي أنتم شايلينه ليا، أنا عندي استعداد أعتزل حالاً دلوقتي"، معرباً عن رضاه بما حققه خلال مسيرته.

واستعاد فؤاد ذكرياته مع الفيلم، متحدثاً عن علاقته بالجمهور وسعادته باستمرار محبته له رغم ابتعاده عن السينما خلال السنوات الماضية. وخلال المناسبة، أشاد السيناريست مدحت العدل بموهبته، معرباً عن ثقته بقدرته على العودة إلى الشاشة الكبيرة وتحقيق النجاح إذا قرر خوض تجربة .