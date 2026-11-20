الأغنية من كلمات الشاعر سين، وألحان وإنتاج موسيقي طارق أبو جودة، وتوزيع عباس . وكان كفوري قد شوّق جمهوره إليها قبل أيام، بنشر مقطع مصوّر ظهر فيه وهو يؤدي جزءًا منها داخل سيارته.

كما نشر مقطعًا من الأغنية عبر حسابه على منصة "إكس"،

أنا بنسى #قلبي_الغالي وبعمري ما بنساك أنا بقسى على حالي وبعمري ما بقساك🎶 Out now! https://t.co/S1DO1e7pbW https://t.co/6nEbfo4Xcv — Wael Kfoury (@waelkfoury) November 20, 2026

وكتب: "أنا بنسى قلبي وبعمري ما بنساك، أنا بقسى على حالي وبعمري ما بقساك"، مروّجًا للعمل عبر قناته على " ".