إحذر ما تتناول صباحاً!

قد تحتوي المعجّنات وسندويشات الإفطار الجاهزة والنقانق على كميات مرتفعة من الصوديوم، حتى لو لم يكن مذاقها مالحاً. ويوضح الدكتور شون هاشمي أن كثيرين يظنّون أن فطورهم قليل الملح لأنهم لا يضيفونه بأنفسهم، فيما يكون الصوديوم موجوداً أصلاً في المخبوزات والأطعمة الجاهزة.



كيف تتأثّر الكليتان؟



يؤدّي الإفراط في الصوديوم إلى احتباس السوائل، ما قد يرفع ضغط . ومع استمرار ارتفاعه، قد تتضرّر الأوعية الدموية الدقيقة في الكليتين، فتتراجع قدرتهما على تنقية الدم والتخلّص من السوائل الزائدة. وهذا بدوره قد يزيد ارتفاع الضغط.



ولدى بعض المصابين بمرض الكلى المزمن، قد يساعد خفض الصوديوم على تقليل تسرّب البروتين إلى البول، وهو أحد مؤشرات تضرّر الكلى. وقد يعزّز أيضاً أثر بعض أدوية الضغط، مثل مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين، في خفض ضغط الدم وتقليل البروتين في البول.



ويرتبط الإفراط في الملح كذلك بزيادة كمية الكالسيوم المطروحة في البول، ما قد يرفع خطر تكوّن حصى أوكسالات الكالسيوم، وهي أكثر أنواع حصى الكلى شيوعاً.



خيارات فطور أقلّ "صوديوم"



يمكن استبدال بعض الوجبات الجاهزة بالشوفان مع الفاكهة والمكسّرات غير المملّحة، أو البيض مع الخضار، أو الزبادي السادة مع الفاكهة الطازجة. وعند شراء المخبوزات والأطعمة المعلّبة، تساعد قراءة كمية الصوديوم على الملصق الغذائي في اختيار الأصناف الأقلّ صوديوم.