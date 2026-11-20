وأرفقت الفيديو، الذي صوّرته وأخرجته، بعبارة "From Bro and I to Mamma"، أي "من أخي ومني إلى "، في إهداء مؤثر لوالدتها. ويضم المقطع لحظات عفوية تجمع زياد وريما، إلى جانب مشاهد من الحفل وتفاعل الجمهور معه.

وفي ختام الفيديو، يظهر زياد مرتدياً الكوفية ، فيما تطلب منه ريما إلى والدته، فيقول: "ماما"، قبل أن يتبادل معها الضحك.