وجاء هذا النجاح بعد طرح الألبوم في الخامس من تشرين الثاني، بأغنياته كاملةً، من دون اختيار أغنية رئيسية أو إصدار فيديو كليب بالتزامن مع الإطلاق. وتصدّرت "ما تلاقيناش" أغنيات الألبوم في القائمة، بحلولها في المركز العاشر، تلتها "كشف الحساب" في المركز الحادي عشر، و"هبطل أحب" في المركز السابع عشر.

كما سجّلت "شتا "، وهي أول أغنية لإليسا باللهجة الخليجية، المركز الثالث على قائمة أعلى 50 أغنية خليجية، إلى جانب دخولها قائمة Hot 100. وعادت أغنيتها "أيامي بيك"، الصادرة قبل نحو عقدين، إلى القائمة، ليرتفع مجموع أغنياتها المدرجة هذا الأسبوع إلى 15.

ويُعد "أليسار" ثاني ألبوم تنتجه إليسا بالكامل عبر شركتها E-Records، وأول إصدار لها ضمن شراكتها مع Believe Artist Services.