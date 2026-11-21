ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الحفلات التي شارك فيها فضل شاكر يارا خلال الفترة الأخيرة، إذ اجتمعا على المسرح في جدة والدوحة، وقدّما دويتو "خدني معك"، الذي يعود إلى عام 2006 ويُعد من أبرز أعمالهما المشتركة.
وتحمل "توصى فيي" مكانة خاصة في مشوار يارا، إذ ساهمت في انتشارها عربيًا ورسّخت حضورها في الأغنية اللبنانية. وقد أعادت تقديمها هذه المرة أمام جمهور فضل شاكر في أبوظبي، في لقاء جديد جمعهما على المسرح.
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استغراب الجمهور، بعدما بدا فيه الأمير هاري وهو يدفع زوجته ميغان ماركل ويُبعد ابنتهما عنها.
في لقاء مع الزميل صلاح الخال خلال افتتاح العرض الأول لفيلم "منزل السيد إبراهيم المحترم"، علّقت الممثلة اللبنانية ترف التقي على الجدل الذي أثاره منشورها الأخير والضجة حول انفصالها عن محمد الدايخ، فيما عبّرت والدتها الممثلة السورية صباح الجزائري عن انزعاجها من تريند "طلاق أبو عصام وسعاد"للمزيد تابعوا التقرير
في لقاء جمع عدداً من الشخصيات اللبنانية في مدينة ميامي الأميركية، حلّ الفنان عامر زيان وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية السيدة ندى حمادة معوض وزوجها السيد جيرار معوض، ضيوفاً على المنتج العالمي إيميليو إستيفان، المعروف بجذوره اللبنانية.