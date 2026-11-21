



ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الحفلات التي شارك فيها خلال الفترة ، إذ اجتمعا على المسرح في جدة والدوحة، وقدّما " معك"، الذي يعود إلى عام 2006 ويُعد من أبرز أعمالهما المشتركة.

وتحمل "توصى فيي" مكانة خاصة في مشوار يارا، إذ ساهمت في انتشارها عربيًا ورسّخت حضورها في الأغنية . وقد أعادت تقديمها هذه المرة أمام جمهور فضل شاكر في ، في لقاء جديد جمعهما على المسرح.