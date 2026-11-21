الشركة المنظمة لحفلي ماجد المهندس في العراق تنفي الاستيلاء على أموال الجمهور وهذا ما أكدته

أُثيرت من الجدل خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الحفلين اللذين كان من المقرر أن يحييهما الفنان ماجد المهندس، أمس الجمعة واليوم السبت، في ، قبل الإعلان عن تأجيلهما بشكلٍ مفاجئ، بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان، وخضوعه لجراحة عاجلة.

