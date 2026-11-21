تداولت تقارير إخبارية انباء تفيد باستيلاء الشركة المنظمة لحفلي الفنان ماجد المهندس على مبلغ 17 مليار دينار عراقي
(11 مليون دولار أمريكي
تقريبًا)، تشمل قيمة التذاكر المباعة، مع الادعاء بعدم نيتها ردّ قيمتها إلى الجمهور مجددًا عقب قرار التأجيل.
وبدورها، أصدرت الشركة المنظمة لحفلي ماجد المهندس، بيانًا رسميًا حسمت فيه الجدل المُثار، بشأن مصير التذاكر، نافيةً بشكلٍ قاطع المزاعم المتداولة حول استيلائها على مبالغ مالية، وعدم نيتها رد قيمة التذاكر للجمهور.
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصفحات والقنوات الإخبارية التي تروج لمعلومات مضللة وشائعات تمس سمعتها وتثير البلبلة لدى الجمهور، مشددة على التزامها الكامل بحفظ حقوق كافة حاملي التذاكر.
وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفلين، بالإضافة إلى تفاصيل وآلية استرداد قيمة التذاكر للراغبين في ذلك، خلال يومين كحدٍ أقصى، وذلك بعد استقرار الحالة الصحية للفنان ماجد المهندس.