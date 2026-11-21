حبيب بسمة بوسيل يظهر الى جانبها على السجادة الحمراء؟ اليكم الحقيقة كاملة

اثارت الفنانة بسمة بوسيل ضجة على مواقع التواصل الاجتمايع بعد ظهورها الى جانب شاب في الختامي لمهرجان السينمائي ، خاصة بعد انتشار شائعات تفيد بارتباطها عقب طلاقها من الفنان المصري .

وتداول رواد مقطعًا مصورًا ظهرت فيه بسمة إلى جانب الشاب داخل فعاليات المهرجان، وسط تفاعل واسع وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.استمع للشرقي



وعلقت احدى الصفحات التي نشرت المقطع قائلة “صدمة في ختام السينمائي .. صديق بسمة بوسيل يظهر لاول مرة الى جانبها بعد شائعات الارتباط”

وبحسب المعلومات التي انتشرت ظهرت بسمة بوسيل على ريد كاربت ختام مهرجان القاهرة، بصحبة بطل كليب Renaissance الذي طرحته في شهر ايار الماضي، وتم تداول شائعات ارتباطهما بعدها.

وكانت قد أثارت بوسيل جدلًا واسعًا في الماضي، بعد نشرها عددًا من الصور الرومانسية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وتداول رواد صور بسمة بوسيل، حيث رجح الكثيرون دخولها في قصة حب ولكن اتضح أن هذه الصور كانت لقطات من فيديو كليب أغنيتها “Renaissance”، التي طرحها عبر في .