وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي
مقطعًا مصورًا ظهرت فيه بسمة إلى جانب الشاب داخل فعاليات المهرجان، وسط تفاعل واسع وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.استمع للشرقي
وعلقت احدى الصفحات التي نشرت المقطع قائلة “صدمة في ختام القاهرة
السينمائي .. صديق بسمة بوسيل يظهر لاول مرة الى جانبها بعد شائعات الارتباط”
وبحسب المعلومات التي انتشرت ظهرت بسمة بوسيل على ريد كاربت ختام مهرجان القاهرة، بصحبة بطل كليب Renaissance الذي طرحته في شهر ايار الماضي، وتم تداول شائعات ارتباطهما بعدها.
وكانت قد أثارت بوسيل جدلًا واسعًا في يونيو
الماضي، بعد نشرها عددًا من الصور الرومانسية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.
وتداول رواد السوشيال ميديا
صور بسمة بوسيل، حيث رجح الكثيرون دخولها في قصة حب جديدة
ولكن اتضح أن هذه الصور كانت لقطات من فيديو كليب أغنيتها الفرنسية
“Renaissance”، التي طرحها عبر يوتيوب
في مايو
.