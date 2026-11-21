نانسي عجرم و اليسا و رامي عياش وغيرهم يحتفلون بعيد ميلاد السيدة فيروز

احتفى عدد من نجوم الغناء في والعالم بعيد ميلاد السيدة فيروز، ووجّهوا إليها رسائل عبّروا فيها عن المكانة التي يحتلّها صوتها في ذاكرتهم وفي وجدان أجيال من المستمعين. وبين تهنئة استعادت كلمات إحدى أغنياتها وأخرى تناولت أثر تجربتها في مسيرة فنانة عربية، حضرت صورة فيروز بوصفها رمزاً فنياً ارتبط اسمه بلبنان.



وعبر حسابها على منصة "إكس"، وجّهت إليسا رسالة إلى فيروز، ربطت فيها بين صوتها وذاكرة اللبنانيين، وكتبت "كل سنة وأنتِ أيقونة ما بيطالها الزمن، وصوت وذاكرة وتاريخ بلد بكامله.. الله يطول بعمرك ويعطيكِ الصحة، وتبقي أحلى ما قدّمه هالوطن لكل الدني". وجاءت التهنئة باللهجة ، واختتمتها إليسا بأمنية أن تبقى فيروز حاضرة بصوتها الذي حمل اسم إلى جمهور واسع خارج حدوده.



ومن كلمات فيروز نفسها، اختارت مقطعاً يفتتح بعبارة "أنا بسموني "، ونشرته عبر حسابها على "إكس"، قبل أن تضيف "عيدك عيد لبنان".



كذلك ربط رامي عياش المناسبة بلبنان في تهنئة اختصرها بثلاث كلمات، إذ كتب "فيروز.. عيد وطني".



أما الفنانة التونسية لطيفة، فاستهلّت رسالتها بالقول "من نعم الله علينا وجودك في حياتنا فيروز"، متمنّية لها الصحة وطول العمر. ووصفتها بأنها قدوة وقامة فنية، مستعيدةً جوانب من تجربتها في المسرح والسينما والغناء، إلى جانب القصائد والألوان الموسيقية المختلفة التي قدّمتها. ثم تحدّثت عن أثر تلك التجربة عليها شخصياً، قائلةً "تعلمت منك وسأظل أتعلم لآخر نفس في حياتي".

ويحلّ عيد ميلاد جارة القمر في 21 تشرين الثاني، عشية عيد اللبناني الذي يصادف في 22 من الشهر نفسه. ويجمع هذا التقارب في الموعد بين مناسبتين حاضرتين في الذاكرة اللبنانية، إذ يستعيد لبنان ذكرى استقلاله بعد يوم واحد من الاحتفاء بميلاد فيروز، التي ارتبط صوتها بالوطن وغنّت لبيروت وقراه ومدنه.



