وعبر حسابها على منصة "إكس"، وجّهت إليسا رسالة إلى فيروز، ربطت فيها بين صوتها وذاكرة اللبنانيين، وكتبت "كل سنة وأنتِ أيقونة ما بيطالها الزمن، وصوت وذاكرة وتاريخ بلد بكامله.. الله يطول بعمرك ويعطيكِ الصحة، وتبقي أحلى ما قدّمه هالوطن لكل الدني". وجاءت التهنئة باللهجة اللبنانية
، واختتمتها إليسا بأمنية أن تبقى فيروز حاضرة بصوتها الذي حمل اسم لبنان
إلى جمهور واسع خارج حدوده.
ومن كلمات فيروز نفسها، اختارت نانسي عجرم
مقطعاً يفتتح بعبارة "أنا بسموني الملكة
"، ونشرته عبر حسابها على "إكس"، قبل أن تضيف "عيدك عيد لبنان".
كذلك ربط رامي عياش المناسبة بلبنان في تهنئة اختصرها بثلاث كلمات، إذ كتب "فيروز.. عيد وطني".
أما الفنانة التونسية لطيفة، فاستهلّت رسالتها بالقول "من نعم الله علينا وجودك في حياتنا فيروز"، متمنّية لها الصحة وطول العمر. ووصفتها بأنها قدوة وقامة فنية، مستعيدةً جوانب من تجربتها في المسرح والسينما والغناء، إلى جانب القصائد والألوان الموسيقية المختلفة التي قدّمتها. ثم تحدّثت عن أثر تلك التجربة عليها شخصياً، قائلةً "تعلمت منك وسأظل أتعلم لآخر نفس في حياتي".
ويحلّ عيد ميلاد جارة القمر في 21 تشرين الثاني، عشية عيد الاستقلال
اللبناني الذي يصادف في 22 من الشهر نفسه. ويجمع هذا التقارب في الموعد بين مناسبتين حاضرتين في الذاكرة اللبنانية، إذ يستعيد لبنان ذكرى استقلاله بعد يوم واحد من الاحتفاء بميلاد فيروز، التي ارتبط صوتها بالوطن وغنّت لبيروت وقراه ومدنه.