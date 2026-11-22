وأوضحت الأم أنها غادرت منزل
الزوجية قبل نحو 7 أشهر، وتوجهت إلى قريتها بمحافظة المنيا هرباً من الاعتداءات والتعنيف، بحسب تصريحاتها ودفاعها.
وأضافت أن الأب اصطحب الطفلين إلى القاهرة
بحجة الاهتمام بتعليمهما وإلحاقهما بدار لتحفيظ القرآن الكريم
، ووعدها بإعادتهما بعد أسبوعين أو ثلاثة، لكنه لم يفِ بوعده، ومنعها من رؤيتهما أو الاطمئنان عليهما طوال تلك الفترة.
وعن لحظة معرفتها بالكارثة، روت أنها لم تستوعب الخبر في البداية، قبل أن تتأكد من وفاة طفليها بعد اتصال هاتفي من رئيس مباحث الطالبية.
وطالبت الأم بتوقيع أقصى عقوبة على الأب المتهم بقتل طفليه، مؤكدةً رغبتها في تحقيق القصاص، كما تسلمت شقيقهما الثالث الناجي من الواقعة.