والدة الطفلين المصريين ضحيتي جريمة الطالبية تخرج عن صمتها في أول ظهور إعلامي

خرجت والدة الطفلين المصريين وعبد ، ضحيتي الجريمة المروّعة التي شهدتها منطقة الطالبية بمحافظة ، عن صمتها في أول ظهور إعلامي لها، كاشفةً تفاصيل مؤلمة عن معاناتها مع طليقها، والظروف التي سبقت مقتل طفليها.





وأوضحت الأم أنها غادرت الزوجية قبل نحو 7 أشهر، وتوجهت إلى قريتها بمحافظة المنيا هرباً من الاعتداءات والتعنيف، بحسب تصريحاتها ودفاعها.



وأضافت أن الأب اصطحب الطفلين إلى بحجة الاهتمام بتعليمهما وإلحاقهما بدار لتحفيظ ، ووعدها بإعادتهما بعد أسبوعين أو ثلاثة، لكنه لم يفِ بوعده، ومنعها من رؤيتهما أو الاطمئنان عليهما طوال تلك الفترة.



وعن لحظة معرفتها بالكارثة، روت أنها لم تستوعب الخبر في البداية، قبل أن تتأكد من وفاة طفليها بعد اتصال هاتفي من رئيس مباحث الطالبية.



وطالبت الأم بتوقيع أقصى عقوبة على الأب المتهم بقتل طفليه، مؤكدةً رغبتها في تحقيق القصاص، كما تسلمت شقيقهما الثالث الناجي من الواقعة.