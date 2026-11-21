وشهدت الحلقة مواجهة مع صانع المحتوى موزيس سعد، المعروف بـ"Sushi Expert"، حول تصريحها بأنها "Asexual"، كما سألتها المعالجة النفسية أورانيا عن إمكان وقوعها من دون علاقة جنسية. وتطرقت الكيك إلى الإيمان، قائلة: "أنا من كتير القلال اللي خليت موضوع يرجع cool".

كما تحدثت عن الأمومة والإنجاب، وكشفت الدور الذي تتمنى تجسيده على الشاشة، وهو بشير الجميّل، إلى جانب روايتها قصة عُرض عليها في وموقفها من . وتتوفر الحلقة كاملة عبر شاشة "الجديد" وقناة "الجديد فن" على .