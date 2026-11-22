باميلا الكيك تنفعل بسبب الذكاء الاصطناعي: هيدا الشي مرفوض وكافر!

شهدت الحلقة الثانية من البرنامج الحواري «الرقم الصعب»، الذي يُعرض عبر شاشة «الجديد»، استضافة الفنانة باميلا الكيك، في حلقة اتسمت بالصراحة والجرأة، حيث واجهت 20 شخصية وناقشت مجموعة من الملفات الشخصية والفنية.





وتفاعلت الكيك خلال الحلقة مع صانع المحتوى موزيس سعد، المعروف «Sushi Expert»، بشأن تصريحها السابق بأنها «Asexual»، كما أجابت عن سؤال المعالجة النفسية أورانيا حول إمكانية وقوعها من دون وجود علاقة جنسية.



وفي سياق آخر، تحدثت باميلا عن علاقتها بالإيمان، معتبرة أنها من الأشخاص القلائل الذين أعادوا موضوع الإيمان بالله إلى الواجهة بأسلوب عصري، قائلة: «أنا من كتير القلال اللي خليت موضوع الرب يرجع cool».



كما تطرقت إلى موضوع الأمومة والإنجاب، وكشفت عن الشخصية التي تتمنى تجسيدها على الشاشة، وهي الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميّل، إلى جانب استعادتها تفاصيل موقف حصل معها في بعدما عُرض عليها أحد المشاهد.



ولم يغب عن محاور الحلقة، إذ أبدت الكيك موقفاً حاداً تجاه استخدامه، معبّرة عن رفضها له بالقول: «هيدا الشي مرفوض وكافر!»، في موقف أثار الاهتمام ضمن النقاشات التي شهدتها الحلقة.



وتُعرض الحلقة كاملة عبر شاشة «الجديد»، كما تتوفر على «الجديد فن» الرسمية على موقع