وتفاعلت الكيك خلال الحلقة مع صانع المحتوى موزيس سعد، المعروف باسم
«Sushi Expert»، بشأن تصريحها السابق بأنها «Asexual»، كما أجابت عن سؤال المعالجة النفسية أورانيا ضاهر
حول إمكانية وقوعها في الحب
من دون وجود علاقة جنسية.
وفي سياق آخر، تحدثت باميلا عن علاقتها بالإيمان، معتبرة أنها من الأشخاص القلائل الذين أعادوا موضوع الإيمان بالله إلى الواجهة بأسلوب عصري، قائلة: «أنا من كتير القلال اللي خليت موضوع الرب يرجع cool».
كما تطرقت إلى موضوع الأمومة والإنجاب، وكشفت عن الشخصية التي تتمنى تجسيدها على الشاشة، وهي الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميّل، إلى جانب استعادتها تفاصيل موقف حصل معها في إيطاليا
بعدما عُرض عليها أحد المشاهد.
ولم يغب الذكاء الاصطناعي
عن محاور الحلقة، إذ أبدت الكيك موقفاً حاداً تجاه استخدامه، معبّرة عن رفضها له بالقول: «هيدا الشي مرفوض وكافر!»، في موقف أثار الاهتمام ضمن النقاشات التي شهدتها الحلقة.
وتُعرض الحلقة كاملة عبر شاشة «الجديد»، كما تتوفر على قناة
«الجديد فن» الرسمية على موقع يوتيوب