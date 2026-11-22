بيرلا حرب تخطف الأنظار في ملكة جمال الكون بفستان ذهبي وأجنحة تحمل حكاية لبنان

في ظهور استثنائي جمع بين الأناقة والهوية الوطنية، خطفت ملكة بيرلا حرب الأنظار خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، بإطلالة وطنية حملت توقيع المخرج اللبناني جو بو عيد، وجسّدت من خلالها تاريخ لبنان وثقافته وفنه.





واختارت بيرلا فستاناً طويلاً باللون الذهبي المائل إلى الشامبانيا، تميّز بتطريزات براقة ونقوش دقيقة، وقصة ملكية أبرزت رشاقتها، مع ذيل واسع أضفى على الإطلالة مزيداً من الفخامة.



لكن العنصر الأكثر لفتاً للأنظار كان الجناحين الضخمين اللذين حملا عنوان «أجنحة وطن» (Wings of a Nation)، وحوّلا الزي إلى لوحة فنية تختصر حكاية . واستُلهم التصميم من العمارة التقليدية وفن الزجاج المعشّق، بألوان مستوحاة من اللبناني.



وزُيّنت الأجنحة بصور لشخصيات لبنانية تركت بصمتها في الفن والثقافة، من بينها السيدة فيروز والراحلة والأديب جبران خليل جبران، إلى جانب آلات موسيقية ومعالم من ، فضلاً عن عبارة «Beirut Always Dances»، التي تعكس روح المدينة وحبها للحياة والفن.



وشاركت بيرلا متابعيها عبر صور الإطلالة، مرفقة برسالة مؤثرة تحدثت فيها عن الأصوات التي جعلت لبنان لا يُنسى، وعن وجع الرابع من آب، وصولاً إلى إصرار اللبنانيين على اختيار الحياة والفرح والنهوض من جديد.



كما وجّهت تحية خاصة إلى جو بو عيد، تقديراً لرؤيته وجهوده في تحويل الفكرة إلى زي وطني يحمل رسالة تتجاوز حدود والاستعراض، واختتمت رسالتها بعبارة: «بيروت ستنهض مجدداً».



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت بيرلا تسريحة شعر منسدلة بتموجات عريضة، مع مكياج ناعم بألوان طبيعية ومجوهرات رقيقة، لتكتمل إطلالتها التي حملت لبنان بكل رموزه إلى المسرح العالمي.