تريد إنقاص وزنك دون توقيف "الجبنة"؟.. إليك الحل!

يمكن إدراج الجبن ضمن نظام غذائي يهدف إلى إنقاص الوزن، رغم الاعتقاد الشائع بضرورة تجنّبه بسبب محتواه من الدهون والسعرات الحرارية. فبعض أنواعه، وخصوصاً الغنية بالبروتين والأقل دهوناً، يمكن أن تكون جزءاً من وجبات متوازنة.



وتشير أبحاث إلى أن البروتين الموجود في الجبن قد يساعد على إطالة الشعور بالشبع، ما قد يسهّل الالتزام بخطة غذائية تقوم على خفض السعرات الحرارية. وفي تقرير نشره موقع «EatingWell»، تستعرض اختصاصية التغذية المسجّلة آنا رايسدورف أنواع الجبن التي يمكن إدراجها ضمن هذه الخطة.



لماذا تختار اختصاصية التغذية الموزاريلا؟



تضع رايسدورف الموزاريلا المصنوعة من حليب منزوع الدسم جزئياً في مقدّمة خياراتها، إذ توفّر كمية جيدة من البروتين والكالسيوم، مع محتوى أقل نسبياً من الدهون والسعرات الحرارية مقارنة ببعض أنواع الجبن الأخرى.



وتحتوي الحصة البالغة نحو 28 غراماً على قرابة 80 سعرة حرارية و7 غرامات من البروتين و6 غرامات من الدهون. في المقابل، توفّر حصة مماثلة من جبن الشيدر نحو 125 سعرة حرارية و10 غرامات من الدهون.



ويساعد تناول البروتين على الحفاظ على الكتلة العضلية خلال إنقاص الوزن، وقد يعزّز الشعور بالامتلاء، خصوصاً عند خفض السعرات الحرارية. وتوفّر الموزاريلا كمية جيدة من البروتين قياساً بسعراتها، ما يجعلها خياراً عملياً لوجبة خفيفة أو إضافة إلى طبق رئيسي.



ويمكن تناولها على شكل أصابع جبن مجدول، أو إضافتها إلى السلطات والسندويشات والبيض والبيتزا، ما يسهّل تنويع الوجبات خلال الحمية.



خيارات أخرى تناسب الحمية



يُعدّ الجبن القريش من البدائل الغنية بالبروتين، إذ يحتوي نصف كوب منه على نحو 12 غراماً من البروتين. ويمكن تناوله مع الخضراوات أو الفاكهة كوجبة خفيفة مشبعة.



أما البارميزان، فيوفّر نحو 10 غرامات من البروتين في حصة تزن 28 غراماً، وتتيح نكهته القوية الاكتفاء بكمية صغيرة منه لإضفاء مذاق مميّز على الأطباق. وتحتوي حصة مماثلة من الفيتا على نحو 80 سعرة حرارية و6 غرامات من البروتين، ويمكن إضافتها إلى السلطات وأطباق أخرى.



ويحتوي نصف كوب من الريكوتا المصنوعة من حليب منزوع الدسم جزئياً على نحو 170 سعرة حرارية و14 غراماً من البروتين. ويمكن مزجها بالقرفة والفانيليا والكاكاو غير المحلّى والجوز المفروم لتحضير وجبة خفيفة المذاق.



حجم الحصّة جزء من المعادلة



يعتمد نجاح خطة إنقاص الوزن على حجم الحصص وإجمالي السعرات الحرارية وجودة ككل. ويمكن الاستمتاع بالجبن ضمن هذه الخطة باختيار النوع والكمية المناسبين، في إطار عادات غذائية متوازنة يسهل الاستمرار عليها.