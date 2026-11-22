كارول سماحة برسالة خاصة عبر «الجديد» بعد نجاح حفلها في تركيا بمناسبة عيد الاستقلال

وجّهت الفنانة رسالة خاصة عبر شاشة «الجديد»، عقب إحيائها حفلاً فنياً ناجحاً في ، تزامناً مع الاحتفال بعيد اللبناني.





حظي الحفل بتفاعل لافت من الجمهور، في أجواء احتفالية جمعت بين الفن والفرح، وعكست حضور الأغنية خارج حدود .



وتأتي رسالة في مناسبة وطنية تحمل مكانة خاصة لدى اللبنانيين، لتضيف لمسة فنية إلى أجواء الاحتفال بعيد ، وسط تفاعل محبيها ومتابعيها.